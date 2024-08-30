رياضة|أبطال أوروبا|أوروبا

أعظم 30 لاعبا في تاريخ دوري أبطال أوروبا

رونالدو أفضل اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا (رويترز)
30/8/2024

يُعد دوري أبطال أوروبا أفضل مسابقة في كرة القدم العالمية، لأنها البطولة التي يتنافس فيها أفضل وأعظم وأشهر اللاعبين في العالم.

وتأسست البطولة في الأصل عام 1955 باسم كأس أوروبا، ولكن أُعيدت تسميتها بدوري أبطال أوروبا عام 1992.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب المسابقة (15 لقبا).

ويُهيمن لاعبو النادي الملكي السابقون والحاليون على قائمة أفضل اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في البطولة الأوروبية الأعرق، كالبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني سيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش.

وشهدت البطولة على مر عقود أساطير مثل البرازيلي رونالدينيو ومواطنه رونالدو نازاريو والأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب أندريس إنييستا وروبرتو كارلوس وكارليس بويول، وروي كين وديفيد بيكهام وفيليبو إنزاغي، وغيرهم الكثير.

وحددت 5 عوامل لاختيار أفضل 30 لاعبا في البطولة القارية الأم، هي:

  • عصر دوري أبطال أوروبا (منذ 1992 فصاعدا).
  • الألقاب.
  • الأهداف.
  • لحظات شهيرة خلال البطولة.
  • إرث دوري أبطال أوروبا بشكل عام.

وهذا يعني أن أمثال الإسباني باكو خينتو (الذي فاز بكأس أوروبا أكثر من أي لاعب في التاريخ)، والأرجنتيني- الإسباني ألفريدو دي ستيفانو، والإنجليزي جورج بيست، والبرتغالي إيزيبيو لن يكونوا ضمن القائمة.

رونالدو أفضل لاعب والهداف التاريخي للمسابقة (رويترز)

وتاليا أفضل 30 لاعبا شاركوا في دوري أبطال أوروبا منذ 1992:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس).

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة، باريس سان جيرمان).

3- الكرواتي لوكا مودريتش (توتنهام، ريال مدريد).

4- الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة).

5- الفرنسي كريم بنزيمة (ليون، ريال مدريد).

6- الإيطالي باولو مالديني (ميلان).

epa03968903 Former Italian soccer player Paolo Maldini of AC Milan in action
مالديني يحتل المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين بدوري الأبطال (الأوروبية)

7- الإسباني تشافي هرنانديز(برشلونة).

8- الإسباني سيرجيو راموس (إشبيلية، ريال مدريد، باريس سان جيرمان).

9- الإسباني راؤول (ريال مدريد، شالكه).

10- الهولندي كلارنس سيدورف (أياكس، ريال مدريد، إنتر ميلان، ميلان).

11- الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس، ريال مدريد).

REAL MADRID'S ZIDANE CELEBRATES GOAL AGAINST BAYERN MUNICH DURING CHAMPIONS LEAGUE MATCH IN MADRID.
زيدان احتل مركزا متأخرا في قائمة أفضل لاعبين في المسابقة (رويترز)

12- الإنجليزي ستيفن جيرارد (ليفربول).

13- الويلزي غاريث بيل (توتنهام، ريال مدريد).

14- الإسباني إيكر كاسياس (ريال مدريد، بورتو).

15- البرازيلي كاكا (ميلان، ريال مدريد).

16- البرازيلي رونالدينيو (باريس سان جيرمان، برشلونة، ميلان).

17- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، برشلونة).

ليفاندوفسكي يلعب هذا الموسم بقميص برشلونة في دوري الأبطال (الفرنسية)

18- الإيفواري ديدييه دروغبا (مارسيليا، تشلسي، غالطة سراي).

19- البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

20- الألماني توني كروس (بايرن ميونخ، ريال مدريد).

21- الهولندي إدوين فان دير سار (أياكس، يوفنتوس، مانشستر يونايتد).

22- الإسباني جيرارد بيكيه (مانشستر يونايتد، برشلونة).

FC Barcelona v UD Almeria - LaLiga Santander
جيرارد بيكيه اعتزل بقميص برشلونة وكان من أفضل المدافعين في دوري الأبطال (غيتي)

23- الكاميروني صامويل إيتو (ريال مدريد، مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشلسي).

24-الأوكراني أندري شيفتشينكو (دينامو كييف، ميلان، تشلسي).

25- الويلزي رايان غيغز (مانشستر يونايتد).

26- الإسباني سيرجيو بوسكيتس (برشلونة).

Soccer Football - Spanish King's Cup - FC Barcelona vs Celta Vigo - Camp Nou, Barcelona, Spain - January 11, 2018 Barcelona’s Sergio Busquets in action REUTERS/Albert Gea
سيرجيو بوسكيتس ساهم بشكل فعال في فوز برشلونة بثلاثة ألقاب بدوري الأبطال (رويترز)

27- الهولندي رود فان نيستلروي (آيندهوفن، مانشستر يونايتد، ريال مدريد).

28- الفرنسي تييري هنري (موناكو، أرسنال، برشلونة).

29- الهولندي آريين روبن (آيندهوفن، تشلسي، ريال مدريد، بايرن ميونخ).

30- الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد).

كاربخال القائد الحالي لريال مدريد يحتل المركز الأخير في القائمة (رويترز)
المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان