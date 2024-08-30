أعظم 30 لاعبا في تاريخ دوري أبطال أوروبا

يُعد دوري أبطال أوروبا أفضل مسابقة في كرة القدم العالمية، لأنها البطولة التي يتنافس فيها أفضل وأعظم وأشهر اللاعبين في العالم.

وتأسست البطولة في الأصل عام 1955 باسم كأس أوروبا، ولكن أُعيدت تسميتها بدوري أبطال أوروبا عام 1992.

وريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب المسابقة (15 لقبا).

ويُهيمن لاعبو النادي الملكي السابقون والحاليون على قائمة أفضل اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في البطولة الأوروبية الأعرق، كالبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني سيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش.

وشهدت البطولة على مر عقود أساطير مثل البرازيلي رونالدينيو ومواطنه رونالدو نازاريو والأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب أندريس إنييستا وروبرتو كارلوس وكارليس بويول، وروي كين وديفيد بيكهام وفيليبو إنزاغي، وغيرهم الكثير.

وحددت 5 عوامل لاختيار أفضل 30 لاعبا في البطولة القارية الأم، هي:

عصر دوري أبطال أوروبا (منذ 1992 فصاعدا).

الألقاب.

الأهداف.

لحظات شهيرة خلال البطولة.

إرث دوري أبطال أوروبا بشكل عام.

وهذا يعني أن أمثال الإسباني باكو خينتو (الذي فاز بكأس أوروبا أكثر من أي لاعب في التاريخ)، والأرجنتيني- الإسباني ألفريدو دي ستيفانو، والإنجليزي جورج بيست، والبرتغالي إيزيبيو لن يكونوا ضمن القائمة.

وتاليا أفضل 30 لاعبا شاركوا في دوري أبطال أوروبا منذ 1992:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس).

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة، باريس سان جيرمان).

3- الكرواتي لوكا مودريتش (توتنهام، ريال مدريد).

4- الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة).

5- الفرنسي كريم بنزيمة (ليون، ريال مدريد).

6- الإيطالي باولو مالديني (ميلان).

7- الإسباني تشافي هرنانديز(برشلونة).

8- الإسباني سيرجيو راموس (إشبيلية، ريال مدريد، باريس سان جيرمان).

9- الإسباني راؤول (ريال مدريد، شالكه).

10- الهولندي كلارنس سيدورف (أياكس، ريال مدريد، إنتر ميلان، ميلان).

11- الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس، ريال مدريد).

12- الإنجليزي ستيفن جيرارد (ليفربول).

13- الويلزي غاريث بيل (توتنهام، ريال مدريد).

14- الإسباني إيكر كاسياس (ريال مدريد، بورتو).

15- البرازيلي كاكا (ميلان، ريال مدريد).

16- البرازيلي رونالدينيو (باريس سان جيرمان، برشلونة، ميلان).

17- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، برشلونة).

18- الإيفواري ديدييه دروغبا (مارسيليا، تشلسي، غالطة سراي).

19- البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

20- الألماني توني كروس (بايرن ميونخ، ريال مدريد).

21- الهولندي إدوين فان دير سار (أياكس، يوفنتوس، مانشستر يونايتد).

22- الإسباني جيرارد بيكيه (مانشستر يونايتد، برشلونة).

23- الكاميروني صامويل إيتو (ريال مدريد، مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشلسي).

24-الأوكراني أندري شيفتشينكو (دينامو كييف، ميلان، تشلسي).

25- الويلزي رايان غيغز (مانشستر يونايتد).

26- الإسباني سيرجيو بوسكيتس (برشلونة).

27- الهولندي رود فان نيستلروي (آيندهوفن، مانشستر يونايتد، ريال مدريد).

28- الفرنسي تييري هنري (موناكو، أرسنال، برشلونة).

29- الهولندي آريين روبن (آيندهوفن، تشلسي، ريال مدريد، بايرن ميونخ).

30- الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد).