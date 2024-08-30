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أثقل الهزائم في مسيرة كريستيانو رونالدو

رونالدو يقوم بين الحين والآحر بالترويج لزجاجات المياه المعدنية التي تنتجها شركة تابعة له
رونالدو تجرّع هزائم قاسية خلال مسيرته الكروية (الفرنسية)
30/8/2024

يعدّ كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، لكنه مثلما ذاق طعم الانتصارات والتتويجات تجرّع أيضا هزائم مؤلمة في مسيرته الكروية.

وتلقى "صاروخ" ماديرا أكبر هزائمه عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

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وهذه قائمة بأكبر هزائم رونالدو في مسيرته حتى الآن:

  • بوروسيا دورتموند 4-1 ريال مدريد (أبريل/نيسان 2013)

نجح رونالدو في تسجيل هدف، لكن روبرت ليفاندوفسكي كان من ضحك أخيرا بتسجيله 4 أهداف في تلك الليلة المؤلمة للدون ورفاقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Real Madrid vs FC Bayern Munich: UEFA Champions League Semi Final- - MADRID, SPAIN - MAY 1: Cristiano Ronaldo of Real Madrid reacts during the UEFA Champions League semi final second leg match between Real Madrid and FC Bayern Munich at the Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain on May 1, 2018.

  • واتفورد 4-1 مانشستر يونايتد (نوفمبر/تشرين الثاني 2021)

كانت هذه النتيجة من الأسباب الرئيسة لإقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

Premier League - Manchester United v West Ham United

  • الهلال 4-1 النصر (أغسطس/آب 2024)

بعد خسارة نهائي كأس السوبر السعودي أمام غريمه التقليدي الهلال، تأثر رونالدو بالخسارة وأجهش بالبكاء كأنه فقد صوابه هو وزملاؤه في الفريق.

https://twitter.com/ssc_sports/status/1796652618376212949?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1796652618376212949%7Ctwgr%5Ed47994c1bc0dc1b81f3c39569dbff0d6b0ecbca8%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fsport%2Fliveblog%2F2024%2F5%2F31%2Fronaldo-alhilal-alnasr-the-kings-cup
(مواقع التواصل الاجتماعي)
  • ألمانيا 4-0 البرتغال (يونيو/حزيران 2014)

لم تتمكن البرتغال من تجاوز مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014، وتعرضت لهزيمة قاسية على يد الألمان. ولم يجد رونالدو طريقه إلى الشباك طوال المباراة.

  • أتلتيكو ​​مدريد 4-0 ريال مدريد (فبراير/شباط 2015)

سجل رونالدو 25 هدفا ضد أتلتيكو ​​مدريد طوال مسيرته، لكنه فشل في إحداث تأثير عندما واجهه في فبراير/شباط 2015.

KIEV, UKRAINE - MAY 26: Cristiano Ronaldo of Real Madrid reacts after his sides first goal is disallowed during the UEFA Champions League Final between Real Madrid and Liverpool at NSC Olimpiyskiy Stadium on May 26, 2018 in Kiev, Ukraine. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

  • ريال مدريد 0-4 برشلونة (نوفمبر/تشرين الثاني 2015)

ربما كان رافائيل بينيتيز يعلم أن أيامه في منصبه مدربا لريال مدريد أصبحت معدودة إذ تعرض لهزيمة قاسية أمام برشلونة في سانتياغو برنابيو.

  • برايتون 4-0 مانشستر يونايتد (مايو/أيار 2022)

مما لا شك فيه أنها كانت الهزيمة الأكثر إذلالا في ملعب "أميركان إكسبريس" حيث سيطر برايتون على المباراة وتغلب على زملاء رونالدو برباعية نظيفة.

Europa League - Group E - Manchester United v Omonia

  • برينتفورد 4-0 مانشستر يونايتد (أغسطس/آب 2022)

بدأ عصر المدرب إريك تين هاغ بأسوأ بداية ممكنة، فبعد خسارة مباراتهم الافتتاحية للموسم أمام برايتون، أذلّهم برينتفورد في المباراة الثانية من الموسم برباعية نظيفة.

Premier League - Aston Villa v Manchester United

  • البرازيل 6-2 البرتغال (نوفمبر/تشرين الثاني 2008)

تقمص لويس فابيانو دور البطل حيث حسمت ثلاثية انتصارا ساحقًا 6-2 للبرازيل. ولأنها كانت مباراة ودية دولية، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلا حتى ينسى رونالدو الهزيمة.

  • برشلونة 5-0 ريال مدريد (نوفمبر/تشرين الثاني 2010)

لا شك أن هذه كانت أكثر مباراة كلاسيكو من جانب واحد شوهدت في التاريخ الحديث، فقد بسط برشلونة سيطرته الكاملة على أطوار اللقاء.

Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid vs FC Barcelona - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - December 23, 2017 Real Madrid’s Gareth Bale, Cristiano Ronaldo and Sergio Ramos react REUTERS/Paul Hanna TPX IMAGES OF THE DAY

15-مانشستر يونايتد 0-5 ليفربول (أكتوبر/تشرين الأول 2021)

يوم لن ينساه كل مشجعي يونايتد ورونالدو أيضا حيث كان الدون مجرد متفرج على فريق يورغن كلوب يركض في أولد ترافورد.

Manchester United v Liverpool - Premier League

المصدر : مواقع إلكترونية

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