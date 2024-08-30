أثقل الهزائم في مسيرة كريستيانو رونالدو

يعدّ كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، لكنه مثلما ذاق طعم الانتصارات والتتويجات تجرّع أيضا هزائم مؤلمة في مسيرته الكروية.

وتلقى "صاروخ" ماديرا أكبر هزائمه عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

وهذه قائمة بأكبر هزائم رونالدو في مسيرته حتى الآن:

بوروسيا دورتموند 4-1 ريال مدريد (أبريل/نيسان 2013)

نجح رونالدو في تسجيل هدف، لكن روبرت ليفاندوفسكي كان من ضحك أخيرا بتسجيله 4 أهداف في تلك الليلة المؤلمة للدون ورفاقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واتفورد 4-1 مانشستر يونايتد (نوفمبر/تشرين الثاني 2021)

كانت هذه النتيجة من الأسباب الرئيسة لإقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

الهلال 4-1 النصر (أغسطس/آب 2024)

بعد خسارة نهائي كأس السوبر السعودي أمام غريمه التقليدي الهلال، تأثر رونالدو بالخسارة وأجهش بالبكاء كأنه فقد صوابه هو وزملاؤه في الفريق.

ألمانيا 4-0 البرتغال (يونيو/حزيران 2014)

لم تتمكن البرتغال من تجاوز مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014، وتعرضت لهزيمة قاسية على يد الألمان. ولم يجد رونالدو طريقه إلى الشباك طوال المباراة.

أتلتيكو ​​مدريد 4-0 ريال مدريد (فبراير/شباط 2015)

سجل رونالدو 25 هدفا ضد أتلتيكو ​​مدريد طوال مسيرته، لكنه فشل في إحداث تأثير عندما واجهه في فبراير/شباط 2015.

ريال مدريد 0-4 برشلونة (نوفمبر/تشرين الثاني 2015)

ربما كان رافائيل بينيتيز يعلم أن أيامه في منصبه مدربا لريال مدريد أصبحت معدودة إذ تعرض لهزيمة قاسية أمام برشلونة في سانتياغو برنابيو.

Real Madrid 0-4 Barcelona FT: Shots: 13-18

Passes completed: 353-564

Chances created: 11-13 Stunning result. pic.twitter.com/OUmoxiupuf — Squawka (@Squawka) November 21, 2015

برايتون 4-0 مانشستر يونايتد (مايو/أيار 2022)

مما لا شك فيه أنها كانت الهزيمة الأكثر إذلالا في ملعب "أميركان إكسبريس" حيث سيطر برايتون على المباراة وتغلب على زملاء رونالدو برباعية نظيفة.

برينتفورد 4-0 مانشستر يونايتد (أغسطس/آب 2022)

بدأ عصر المدرب إريك تين هاغ بأسوأ بداية ممكنة، فبعد خسارة مباراتهم الافتتاحية للموسم أمام برايتون، أذلّهم برينتفورد في المباراة الثانية من الموسم برباعية نظيفة.

البرازيل 6-2 البرتغال (نوفمبر/تشرين الثاني 2008)

تقمص لويس فابيانو دور البطل حيث حسمت ثلاثية انتصارا ساحقًا 6-2 للبرازيل. ولأنها كانت مباراة ودية دولية، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلا حتى ينسى رونالدو الهزيمة.

برشلونة 5-0 ريال مدريد (نوفمبر/تشرين الثاني 2010)

لا شك أن هذه كانت أكثر مباراة كلاسيكو من جانب واحد شوهدت في التاريخ الحديث، فقد بسط برشلونة سيطرته الكاملة على أطوار اللقاء.

15-مانشستر يونايتد 0-5 ليفربول (أكتوبر/تشرين الأول 2021)

يوم لن ينساه كل مشجعي يونايتد ورونالدو أيضا حيث كان الدون مجرد متفرج على فريق يورغن كلوب يركض في أولد ترافورد.