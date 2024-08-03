وفاة الملاكم السابق موسى صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ الجزائر

نعت اللجنة الأولمبية الجزائرية الملاكم السابق مصطفى موسى صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ البلاد الذي توفي اليوم السبت عن عمر يناهز 62 عاما بعد صراع مع مضاعفات إصابة تعرض لها جراء حادث سير.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان: "ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الملاكم البطل مصطفى موسى".

وأضافت: "وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأخلص وأعمق التعازي والمواساة سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء وأن يسكنه جنات الخلود ويلحقه بالصديقين والفائزين ويلهم ذويه وأقربائه وكل العائلة الرياضية جميل الصبر والسلوان".

ونال موسى ميدالية برونزية في أولمبياد 1984 في لوس أنجلوس وكان قد تعرض لحادث سير قبل عدة أشهر دخل بسببه العناية المركزة بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس واجتاز مرحلة الخطر وانتقل لمركز في وهران للتعافي والتأهيل قبل وفاته اليوم.

ويملك الملاكم الراحل سجلا حافلا من الإنجازات الأخرى منها ذهبية بطولة العالم العسكرية 1982 وذهبية ألعاب البحر المتوسط 1983 والألعاب العربية 1985 وبرونزية الألعاب الأفريقية 1987.