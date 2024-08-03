موعد مباراتي المغرب ضد إسبانيا ومصر ضد فرنسا بنصف نهائي الأولمبياد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراتي المغرب ضد إسبانيا ومصر ضد فرنسا في الدور نصف النهائي بمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، والقنوات الناقلة.

وتأهل المغرب لنصف النهائي بفوز كاسح على الولايات المتحدة 4-0، بينما عادت مصر من بعيد بفوز صعب على الباراغواي بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، وتأهلت مصر للمرة الثالثة في تاريخها بعدما أنهت نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

وكان العراق آخر منتخب عربي يبلغ نصف نهائي كرة القدم في نسخة أثينا 2004 عندما حل رابعا.

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا والقنوات الناقلة

يواجه المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، إسبانيا الفائزة على اليابان 3-0 في نصف النهائي، يوم الاثنين القادم الموافق الخامس من أغسطس/آب 2024، الساعة السابعة مساء 19:00 على ملعب فيلودروم في مارسيليا.

وتنقل المباراة على قناتي:

beIN SPORTS HD 3

Arriyadia 3

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

موعد مباراة مصر ضد فرنسا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي الفائز على الأرجنتين 1-0 في نصف النهائي، يوم الاثنين القادم الموافق الخامس من أغسطس/آب 2024، الساعة العاشرة مساء 22:00 على ملعب غروباما ستاديوم في ليون.

وتنقل المباراة على قناة:

beIN SPORTS HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

ويتأهل الفائزان في نصف النهائي إلى المباراة النهائية يوم الجمعة القادم على الميداليتين الذهبية والفضية، بينما يلعب الخاسران على الميدالية البرونزية يوم الخميس.