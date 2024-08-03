أولمبياد باريس.. رصيد العرب مجمّد وبريق أمل في مصر والمغرب بكرة القدم

بات المنتخبان المغربي والمصري لكرة القدم قريبين من تحقيق ميدالية غير مسبوقة للعرب في الألعاب الأولمبية، بتأهلهما إلى نصف النهائي، في حين بلغ فراعنة كرة اليد الدور ربع النهائي الجمعة في ألعاب باريس.

وبقي رصيد العرب مجمدا في الألعاب التي تستمر حتى 11 أغسطس/آب، عند فضية مبارز الحسام التونسي فارس فرجاني وبرونزية مبارز السيف المصري محمد السيد.

وحقق المغرب فوزا كاسحا على الولايات المتحدة 4-0، بينما عادت مصر من بعيد بفوز صعب على الباراغواي بركلات الترجيح، وتأهلت للمرة الثالثة في تاريخها بعدما أنهت نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

وكان العراق آخر منتخب عربي يبلغ نصف نهائي كرة القدم في نسخة أثينا 2004 عندما حل رابعا.

وواصل المنتخب المغربي، بطل أفريقيا تحت 23 عاما، عروضه القوية وبلغ نصف نهائي كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عندما سحق نظيره الأميركي برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس في باريس أمام أكثر من 45 ألف متفرج.

وتناوب سفيان رحيمي (29 من ركلة جزاء) وإلياس أخوماش (63) وأشرف حكيمي (70) والبديل المهدي موهوب (90+1 من ركلة جزاء) على رباعية المغرب.

ويلتقي المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، إسبانيا الفائزة على اليابان 3-0 في ليون.

عادل ينقذ مصر

وفي وقت لاحق، أنقذ مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل منتخب مصر مرة أخرى عندما قاده إلى دور الأربعة بتسجيله هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، كما سجل اللاعب نفسه ركلة الجزاء الترجيحية الخامسة.

وكانت الباراغواي في طريقها إلى الفوز بهدف قائدها دييغو غوميز (71)، لكن عادل أدرك التعادل في الدقيقة 88.

الساعي إلى نصف نهائي 1500 متر

وفي كرة اليد، بلغ رجال مصر ربع النهائي بعد فوزهم على النرويج 26-25.

وتقدم مصر مشوارا جميلا في هذه النسخة بعد فوزها على المجر 35-32، وخسارتها بصعوبة أمام الدانمارك القوية 27-30 وإفلاتها الفوز أمام فرنسا (26-26)

وفي ألعاب القوى، حقق البحريني بيرهانو باليو أفضل رقم له هذا الموسم، لكنه حل في المركز الـ17 في سباق 10 آلاف متر.

وبلغ العداء المغربي أنس الساعي الجمعة الدور نصف النهائي لسابق 1500 متر. وحل الساعي رابعا في السلسلة الأولى من الدور الأول بزمن 3:36.44 دقائق، وكما بلغ النرويجي جاكوب إنغيبريغستن حامل اللقب المرشح الأقوى لنيله إلى جانب البريطاني جوش كير الدور نفسه.

ويعتبر الساعي هو العربي الوحيد المشارك في منافسات سباق 1500 متر الذي يحمل رقمه القياسي مواطنه هشام الكروج بزمن 3:26.00 دقائق منذ 14 يوليو/تموز 1998.

وخرج المصري مصطفى الجمل من الدور الأول لمنافسات رمي المطرقة، بحلوله في المركز الـ14 قبل الأخير (70.09 مترا).

ترزي ترفع الصوت مجددا

انتهى مشوار الفلسطينية فاليري ترزي في مشاركتها الأولمبية الأولى عند حاجز تصفيات سباق 200 متر متنوعة، لكن السباحة التي رفعت الصوت عاليا من أجل تمثيل فلسطين، باقية في العاصمة الفرنسية من أجل تشجيع مواطنيها.

وأنهت ابنة الـ24 عاما المولودة في الولايات المتحدة التصفيات بـ2:20.45 دقيقة في المركز الـ32 قبل الأخير، لكن التجربة "كانت جيدة" وفق ما أفادت وكالة فرانس برس من قاعة "لا ديفانس أرينا" حيث رفعت ساعدها بعد انتهاء سباقها لتظهر العلم الفلسطيني على كتفها.

وأقرت أنها كانت تأمل في تحقيق نتيجة أفضل "لكني واجهت مشكلة صغيرة، مزقت بزتين خلال ارتدائهما، وبالتالي، بالكاد وصلت إلى غرفة الاستعداد للسباق".

خروج فريق السيف المصري

في المبارزة، خرجت مصر من ربع نهائي مسابقة السيف للفرق أمام فرنسا 39-45. وفي مواجهات تحديد المراكز، خسرت ضد كازاخستان 21-36 ثم فنزويلا 35-41.

في الجودو، فاز الإماراتي ماغوميدومار ماغوميدوماروف على الجزائري محمد المهدي محمد ليلي بلقطة إيبون 10-0 في دور الـ32 لوزن +100 كيلوغرام، قبل أن يخسر أمام البطل الفرنسي تيدي رينر 0-10.

كما خسرت التونسية سارة مزوغي أمام البرتغالية روشيل نونيز في دور الـ32 لوزن +78 كيوغراما.

وفي الملاكمة، خسرت التونسية خلود حليمي أمام التركية إسراء يلديز كهرمان في دور الـ16 من وزن 57.