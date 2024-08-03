إيمان خليف تضمن أول ميدالية أولمبية للجزائر في الملاكمة منذ عام 2000

‬‬فازت الجزائرية إيمان خليف على المجرية لوكا آنا هاموري بقرار إجماع الحكام في الدور ربع النهائي لوزن الوسط للسيدات في دورة باريس الأولمبية اليوم السبت لتضمن للجزائر أول ميدالية أولمبية في الملاكمة منذ عام 2000.

وحازت الملاكمة الجزائرية على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022.

وبدأت إيمان النزال أمام هاموري بقوة ومنحها الحكام الفوز في أول جولتين رغم أن الملاكمة المجرية سددت بعض اللكمات القوية.

وقدمت إيمان ما يكفي في الجولة الثالثة لتحقق الفوز بفارق مريح.

وتعانقت الملاكمتان بعد النزال قبل أن تعانق إيمان باكية مدربيها.

وفي الدور المقبل، تلعب إيمان أمام حاملة اللقب، التايلندية جان جايم سوانبينغ، التي هزمتها في بطولة العالم 2023 قبل استبعادها من المنافسات.

"جدل حزين"

وحضر عدد من المشجعين الجزائريين النزال لتشجيع إيمان وتغنوا باسمها رافعين علم الجزائر.

وقالت كوثر العناني -وهي مشجعة جزائرية- لرويترز: "شعرنا بالحزن الشديد بذلك الجدل المثار، إنها رياضية تحظى بدعم كبير في الجزائر ونحن خلفها".

وتنظم اللجنة الأولمبية الدولية مسابقة الملاكمة في باريس، بعد أن جردت الاتحاد الدولي للملاكمة من الاعتراف الدولي عام 2023 بسبب قضايا الحوكمة والتمويل.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت: "ليس هناك أي شك" في أن إيمان ولين من النساء ولهما كل الحق في المشاركة في أولمبياد باريس.

وأعلن الاتحاد المجري للملاكمة اليوم الجمعة أنه تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية للاعتراض على مشاركة إيمان في البطولة.

وحققت إيمان خليف فوزا سريعا الخميس الماضي أمام الإيطالية أنجيلا كاريني، التي انسحبت من نزالهما في دور 16 لوزن الوسط للسيدات في غضون 46 ثانية بعد أن تلقت سلسلة من الضربات القوية، وهو ما أثار الجدل بشكل أكبر.

وقالت الملاكمة الإيطالية في مقابلة مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إنها تود الاعتذار لإيمان بعدما صرحت بأنها انسحبت لأنها شعرت بألم شديد وبالخوف على سلامتها.