موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في أميركا والقنوات الناقلة
3/8/2024-|آخر تحديث: 3/8/202411:19 م (بتوقيت مكة المكرمة)
تقام المباراة على ملعب ماتلايف ستاديوم بولاية نيوجيرسي الأميركية، وتبدأ الساعة الثانية 02:00 (حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة) صباح الأحد الموافق 4 أغسطس/آب 2024.
تأتي المباراة ضمن جولة الفريقين في الولايات المتحدة التي استهلها ريال مدريد بهزيمة أمام ميلان الإيطالي 0-1، فيما فاز برشلونة على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
تنقل المباراة عبر قناة:
- Kuwait Sports HD
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المصدر : الجزيرة