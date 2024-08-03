موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في أميركا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني الودية ضد غريمه ومواطنه برشلونة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة على ملعب ماتلايف ستاديوم بولاية نيوجيرسي الأميركية، وتبدأ الساعة الثانية 02:00 (حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة) صباح الأحد الموافق 4 أغسطس/آب 2024.

تأتي المباراة ضمن جولة الفريقين في الولايات المتحدة التي استهلها ريال مدريد بهزيمة أمام ميلان الإيطالي 0-1، فيما فاز برشلونة على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنقل المباراة عبر قناة:

Kuwait Sports HD

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