عودة المساكني وساسي إلى تشكيلة تونس في تصفيات كأس أفريقيا
29/8/2024
عاد الثنائي يوسف المساكني وفرجاني ساسي إلى تشكيلة منتخب تونس استعدادا لمواجهة غامبيا ومدغشقر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم، التي أعلنها المدرب فوزي البنزرتي اليوم الخميس.
وتستضيف تونس منافستها مدغشقر يوم الخامس من سبتمبر/أيلول قبل 3 أيام من مواجهة غامبيا في المغرب ضمن المجموعة الأولى من التصفيات.
وعاد المهاجم المساكني إلى التشكيلة لأول مرة منذ كأس الأمم التي أقيمت مطلع العام الحالي، بينما انضم لاعب الوسط ساسي للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وغاب عن التشكيلة، التي ضمت 25 لاعبا، المهاجم إلياس العاشوري.
وجاءت تشكيلة منتخب تونس على النحو التالي:
- حراس المرمى: البشير بن سعيد – علي الجمل – أمان الله مميش.
- خط الدفاع: يان فاليري – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي – رائد بوشنبية – ديلان برون – نادر الغندري – حسام بن علي.
- لاعبو وسط: إلياس الصخيري – محمد الحاج محمود – حمزة رفيعة – محمد علي بن رمضان – فرجاني ساسي – عيسي العيدوني.
- المهاجمون: إلياس سعد – يوسف المساكني – سيف لطيف – سيف الدين الجزيري – علي يوسف – هيثم الجويني – مرتضى بن وناس – بلال الماجري.
المصدر : رويترز