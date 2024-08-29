عودة المساكني وساسي إلى تشكيلة تونس في تصفيات كأس أفريقيا

عاد الثنائي يوسف المساكني وفرجاني ساسي إلى تشكيلة منتخب تونس استعدادا لمواجهة غامبيا ومدغشقر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم، التي أعلنها المدرب فوزي البنزرتي اليوم الخميس.

وتستضيف تونس منافستها مدغشقر يوم الخامس من سبتمبر/أيلول قبل 3 أيام من مواجهة غامبيا في المغرب ضمن المجموعة الأولى من التصفيات.

وعاد المهاجم المساكني إلى التشكيلة لأول مرة منذ كأس الأمم التي أقيمت مطلع العام الحالي، بينما انضم لاعب الوسط ساسي للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وغاب عن التشكيلة، التي ضمت 25 لاعبا، المهاجم إلياس العاشوري.

وجاءت تشكيلة منتخب تونس على النحو التالي: