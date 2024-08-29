بعد ارتباطه بالانتقال إلى الدوري السعودي.. هل يغادر صلاح ليفربول مجانا الصيف المقبل؟

أكد الهداف المصري محمد صلاح نجم ليفربول أنه لا يفكر بمستقبله ويريد الاستمتاع بالعام الأخير من عقده الحالي مع "الريدز".

وكتب الدولي المصري التاريخ مع ليفربول، وحجز لنفسه مكانا بين عمالقة الدوري الإنجليزي؛ بتسجيله 213 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق في 2017.

ومع تبقّي أقل من عام في عقده مع ليفربول، قال هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات إنه لا يركز على مستقبله بعد هذا الموسم.

وأوضح في مقابلة مع سكاي سبورتس "قبل بداية الموسم، كنت أقول لنفسي: بقي لي عام واحد، دعونا نستمتع به ولا نفكر في العقد".

وأكمل "لا أريد التفكير بالعام المقبل أو المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بعامي الأخير وبعدئذ سنرى. الأمر الأكثر أهمية أن تكون ممتنا لوجودك هنا".

وارتبط اسم المصري باستمرار بانتقال مربح إلى الدوري السعودي للمحترفين، علما أن ليفربول كان قد رفض قبل عام عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (198 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدماته، وفقا لتقارير إعلامية.

ووقع صلاح عقدا مدته 3 أعوام في 2022، جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ "الليفر" 19 مرة بواقع أكثر من 21 مليون يورو سنويا.

ولم يظهر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما أي إشارات على أفول نجمه، إذ سجل في المباراتين الأوليين للفريق في الدوري الممتاز بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت.

ويعدّ صلاح واحدا من 3 لاعبين مهمين في تشكيلة سلوت تنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم برفقة القائد الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد.