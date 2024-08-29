شاهد.. ردة فعل رونالدو بعد وصفه بالـ"منتهي"

تجاوز عدد مشتركي قناة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الـ52 مليونا في أسبوع، وتحظى الفيديوهات التي ينشرها على قناته بعشرات ملايين المشاهدات.

وفي مقابلة مع زميله السابق ريو فيرديناند القائد السابق لمانشستر يونايتد، بعنوان "الماضي والحاضر والمستقبل" نشرت على قناته الرسمية في "يوتيوب"، تحدث رونالدو عن انتقاله إلى السعودية وتأقلمه السريع مع ثقافتها، مؤكدا أنه واجه العديد من التحديات طوال مسيرته الاحترافية بعد أن ترك منزله في ماديرا لينتقل إلى لشبونة في البرتغال ثم انتقل إلى إنجلترا وبعدها إلى إسبانيا فإيطاليا، ويحط أخيرا في الدوري السعودي.

ريو فيرديناند : " لكنك منتهي " 💀. خروج عن النص غير متوقع و تعابير وجه كرستيانو ، توضح كل شيء 😭😂 pic.twitter.com/EtfaOsVfCX — Abokr Omar (@Abokr10) August 28, 2024

وسجل رونالدو هدفه الـ899 في مسيرته ضد الفيحاء يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه يبدو أنه لم يشبع بعد من الأهداف، إذ قال "سجلت 60 هدفا في الموسم الماضي، أنا أفضل هداف على الصعيد الدولي، سأواصل اللعب حتى أبلغ الـ41، إذا لم أتعرض للإصابة، أريد الوصول إلى 900 هدف، ثم 1000 هدف".

وهنا قاطعه فرديناند وقال له ولكنك "منتهٍ أو هذا ما يقال عنك، إنك منته ولكنك مستمر في تسجل الأهداف"، فأجاب رونالدو "دعهم يقولون ما يريدون، هناك مقاطع فيديو لجميع الأهداف التي سجلتها، لذا يمكنني إثبات ذلك لأنها موثقة، إذا كنتم تريدون مزيدا من الأهداف، سأريكم كل ما سجلته في التدريبات".

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وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وريال مدريد "لم أشعر بأي ضغط عند قدومي إلى السعودية، الضغط الذي يعيشه الناس في الحرب ولا يملكون الطعام وينامون على صوت الأسلحة، هذا هو الضغط الحقيقي. حياتي كلها تدور حول التحدي".