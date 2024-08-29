الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025

تُسحب قرعة مرحلة الدوري (دور المجموعات سابقا) في دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة الليلة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة في مدينة موناكو، ويشارك فيها 36 فريقا.

وسيشارك في المسابقة 36 فريقا بدلا من 32، بهدف احتلال المراكز الثمانية الأولى في الترتيب المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي، وتُحجز تذاكر العبور الثماني المتبقية إلى الدور عينه عبر مباريات فاصلة.

وتتضمن مرحلة الدوري في النسخة المقبلة:

تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال ريال مدريد.

يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة.

يواجه كل فريق فريقين مختلفين من كل مستوى، على أن تكون مباراة واحدة على أرضه والأخرى خارج أرضه.

تلتقي الفرق بين المركزين 9 و24 في ملحق مؤهل إلى دور الـ16.

تُقصى الأندية بين المركزين 25 و36 نهائيا من كل المسابقات القارية.

وفي الأدوار الإقصائية، تلتقي الفرق ذهابا وإيابا باستثناء النهائي من مباراة واحدة.

ويوضع "الملكي" في المركز الأول بالوعاء الأول، بغض النظر عن تصنيفه، حيث سيضم كل وعاء 9 فرق. فعلى سبيل المثال، عقب سحب الورقة الخاصة بالريال ستسحب بعد ذلك ورقتا فريقين من كل من الأوعية الأربعة بمجموع 8 فرق.

والفرق الـ36 التي تأهلت إلى مرحلة الدوري (دور المجموعات سابقا) في البطولة القارية الأم هي: