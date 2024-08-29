عودة رياض محرز إلى منتخب الجزائر بعد غياب دام أشهرا

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم -اليوم الخميس- عودة رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي إلى صفوف المنتخب بعد غياب امتد منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يظهر محرز مع المنتخب الجزائري منذ الخروج الحزين لـ"الخضر" في الدور الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي استضافتها ساحل العاج مطلع العام الحالي.

وكشف بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن قائمة ضمت 26 لاعبا بينهم لاعبان اثنان فقط من الدوري الجزائري، لكنها شملت القائد رياض محرز، والعائد من الاعتزال الدولي ألكسندر أوكيدجة، حارس ميتز الفرنسي، وذلك تحضيرا للمباراتين اللتين يلتقي فيهما المنتخب الجزائري مع ضيفه غينيا الاستوائية وليبيريا يومي 5 و10 الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وقال بيتكوفيتش، أمام الصحفيين، إن الإمكانات الفنية لمحرز لا نقاش فيها، مشيرا إلى أن اللاعب أكد له عندما التقاه في جدة السعودية أنه مستعد لوضع موهبته وإمكاناته مجددا تحت تصرف المنتخب والمجموعة.

واعترف بيتكوفيتش بالصعوبة التي وجدها في تحديد القائمة التي شملت في البداية 80 لاعبا، قبل أن تتقلص إلى 51 وأخيرا إلى 26 بعد متابعة ومعاينة دقيقة.

وضمت القائمة:

حراس المرمى: أنتوني ماندريا (كان)، أليكسيس قندوز (بيرسبوليس)، ألكسندر أوكيدجة ( ميتز).

الدفاع: ريان آيت نوري ( وولفرهامبتون)، نوفل خاسف ( شباب بلوزداد)، جوين حجام (يانج بويز)، محمد مداني (شبيبة القبائل)، محمد أمين توغاي (الترجي الرياضي التونسي)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند)، زين الدين بلعيد (سانت تروند)، عيسى ماندي (ليل)، يوسف عطال (من دون فريق)، محمد فارسي (كولومبوس كرو).

الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان)، رامي زروقي (فينوورد)، هشام بوداوي (نيس)، آدم زرقان ( شارلوروا).

الهجوم: حسام عوار (اتحاد جدة)، أمير سعيود (الرائد)، محمد أمين عمورة (فولفسبورغ)، سعيد بن رحمة (ليل)، رياض محرز (أهلي جدة)، أنيس حاج موسى (فينوورد)، ياسين بن زية (كارباغ)، أمين جويري (رين)، بغداد بونجاح (الشمال).