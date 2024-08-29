نيس الفرنسي يتعاقد مع عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر
تعاقد نادي نيس المنتمي للدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس مع المدافع المصري محمد عبد المنعم قادما من الأهلي.
وبدأ عبد المنعم (25 عاما) مسيرته في صفوف الناشئين بالأهلي وخاض تجارب مع سموحة ومودرن سبورت قبل العودة عام 2022 إلى بطل الدوري المصري.
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وقال نيس عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "الآن، نيس أصبح لديه الفرعون الخاص به" مع نشر فيديو للمدافع عبد المنعم وهو يرتدي قميص النادي.
ولعب مدافع مصر، الذي شارك في 25 مباراة دولية، دورا رئيسيا في احتفاظ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.
ولم تكن انطلاقة نيس، الذي يحل ضيفا على أنجيه الأحد القادم، قوية في الدوري الفرنسي بعدما حصد نقطة واحدة بعد مرور جولتين من المسابقة.
والنسر يحلق عالي لفوق 🦅
الصخرة محمد عبدالمنعم ينضم إلى نيس قادماً من @alahly 🔴⚫️#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/5VI1HpsO0Q
— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) August 29, 2024