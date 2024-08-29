هل وجد غوارديولا محرز الجديد في سافينيو؟

بعد أدائه الرائع في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشلسي؛ أعاد البرازيلي سافينيو إلى أذهان عشاق مانشستر سيتي لحظات الإبهار والمتعة الكروية لدى رياض محرز.

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أنه في كثير من الأحيان يكون هناك ميل للمبالغة في المقارنات في عالم كرة القدم. فبمجرد أن يقدم اللاعب عرضين جيدين، يتم منحه لقب أسطورة سابق غالبا لا يتوافق مع الواقع.

وكمثال على ذلك تبرز المقارنة بين لاعبين لديهما أساليب متشابهة جدا على أرض الملعب.

بديل محرز

كان رحيل محرز مؤلما للغاية لفريق بيب غوارديولا خاصة أنه ترافق مع مغادرة إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة.

وانضم محرز إلى الأهلي السعودي الصيف الماضي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وبعد صيف واحد فقط، وجدوا البديل المثالي له، ليس فقط لأنهما متشابهان جدا من الناحية الفنية، ولكن لأنهما يساهمان بأشياء مماثلة في مخططات بيب غوارديولا.

التشابه واضح ولا تخطئه العين. إنهما أعسران، سريعان، مراوغان، ماهران بالكرة، وعلاوة على ذلك، كلاهما يلعب في نفس المركز من الملعب ويحمل الرقم "26".

اختلافات بسيطة

هناك العديد من أوجه التشابه بين لاعب جيرونا السابق والجناح الجزائري لكن لديهما أيضا اختلافات. يتميز سافينيو أكثر بسرعته، ويتطلع دائما إلى المراوغة وتسريع اللعب، لكنه يفتقد لدقة الجزائري في إنهاء المباراة إما عبر التسجيل أو المساهمة فيها.

في المقابل لا يزال أمام سافينيو، البالغ من العمر 20 عاما، الكثير من الإمكانات للتحسين.

بعد مشاركته بديلا خلال الشوط الثاني من مباراة درع المجتمع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد، صنع سافينيو العديد من الفرص وقدم تمريرات مفتاحية لإيرلينغ هالاند، وتسبب وجوده على طرفي الملعب في خلخلة دفاع مانشستر يونايتد ليأتي هدف التعادل في الوقت المناسب عن طريق رأسية للبرتغالي برناردو سيلفا.

وقال بيب غوارديولا في حديثه مع الموقع الرسمي لمانشستر سيتي بعد المباراة إن مشاركة سافينيو أظهرت كيف يمكنه المساعدة على إخراج أفضل ما لدى إيرلينغ هالاند وباقي المهاجمين في الفريق.

وخاض سافينيو مبارتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال أمامه الوقت ليتأقلم مع أسلوب غوارديولا، لكن لديه بالفعل تمريرات حاسمة وصنع فرصا لا حصر لها. وطريقه لم يبدأ بعد، لكنه اختار مرآة جيدة لينظر فيها إلى نفسه.