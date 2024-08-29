مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والعالمية
أوشك الستار على أن يسدل على فترة الانتقالات الصيفية في البطولات الأوروبية الكبرى لكرة القدم التي اختارت هذا العام مزامنة مواعيد إغلاقها.
وحدد الدوري الإيطالي والإنجليزي الممتاز والإسباني يوم الجمعة 30 أغسطس/آب الساعة 11:59 مساء؛ موعدا نهائيا للميركاتو الصيفي.
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كما سيغلق الدوري الفرنسي أبوابه قبل ذلك بساعة، في تمام الساعة 11:00 مساءً، بينما سيكون الدوري الألماني أول من يختتم أعماله في تمام الساعة 8:00 مساءً من نفس اليوم.
هذه المواعيد النهائية تنطبق فقط على شراء اللاعبين، بينما تستمر عمليات نقل العقود إلى البطولات التي يظل باب الانتقالات فيها مفتوحا، مثل السعودية (حتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول).
في المقابل، تمتد فترة الانتقالات في دول معينة مثل هولندا والبرازيل حتى الثاني من سبتمبر/أيلول، وإلى 6 من الشهر نفسه في بلجيكا، وحتى 16 سبتمبر/أيلول في البرتغال.
ومن شأن هذا التفاوت في مواعيد الإغلاق منح فرص إضافية للأندية المتأخرة في إكمال تعاقداتها.
مواعيد وأوقات إغلاق فترة الانتقالات في البطولات الأوروبية والعالمية الرئيسية:
- الدوري الألماني: الجمعة 30 أغسطس/آب 2024، الساعة 8:00 مساء.
- الدوري الفرنسي: الجمعة 30 أغسطس/آب 2024، الساعة 11:00 مساء.
- الدوري الإيطالي: الجمعة 30 أغسطس/آب 2024، الساعة 11:59 مساء.
- الدوري الإنجليزي الممتاز: الجمعة 30 أغسطس/آب 2024، 11:59 مساء.
- الدوري الإسباني: الجمعة 30 أغسطس/آب 2024 الساعة 11:59 مساء.
- الدوري البرازيلي: الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024.
- الدوري الهولندي: الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024.
- الدوري الكرواتي: الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024.
- الدوري البلجيكي: الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024.
- الدوري الروسي: الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024.
- الدوري التركي: الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024.
- الدوري اليوناني: السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024.
- الدوري البرتغالي: الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024.
- الدوري السعودي: الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.