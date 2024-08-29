القيمة السوقية للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة موناكو الفرنسية، حيث تجري قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2024-2025، لمعرفة المواجهات المنتظرة بين أكبر وأغلى الأندية الأوروبية.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بالكمبيوتر، بدلا من الاستعانة بالنجوم السابقين الذين يسحبون عددا كبيرا من الكرات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 list 2 of 2 الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 end of list

وسيشهد دوري أبطال أوروبا هذا العام نظاما جديدا بداية من دور المجموعات الذي يشارك فيه 36 فريقا بدلا من 32 فريقا.

كما يقام هذا الدور بنظام الدوري، ويخوض كل فريق فيه 8 مباريات بدلا من 6، بينما يتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات فإن ريال مدريد، حامل اللقب، هو الفريق الأكثر قيمة في المسابقة بقيمة 1.34 مليار يورو، متبوعا بمانشستر سيتي سيتي بقيمة 1.27 مليار يورو.

فيما يلي القيمة السوقية للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025:

المستوى الأول

ريال مدريد الإسباني: 1.34 مليار يورو.

1.34 مليار يورو. مانشستر سيتي الغنجليزي: 1.27 مليار يورو.

1.27 مليار يورو. باريس سان جيرمان الفرنسي: 969 مليون يورو.

969 مليون يورو. بايرن ميونخ الألماني: 947 مليون يورو.

947 مليون يورو. ليفربول الإنجليزي: 913 مليون يورو.

913 مليون يورو. برشلونة الإسباني: 875 مليون يورو.

875 مليون يورو. إنتر ميلان الإيطالي: 647 مليون يورو.

647 مليون يورو. لايبزيغ الألماني: 517 مليون يورو.

517 مليون يورو. بوروسيا دورتموند الألماني: 510 ملايين يورو.

المستوى الثاني

أرسنال الإنجليزي: 1.20 مليار يورو.

1.20 مليار يورو. ميلان الإيطالي: 583 ملون يورو.

583 ملون يورو. يوفنتوس الإيطالي: 581 مليون يورو.

581 مليون يورو. باير ليفركوزن الألماني: 652 مليون يورو

652 مليون يورو أتلتيكو مدريد الإسباني: 537 مليون يورو.

537 مليون يورو. أتالانتا الإيطالي: 449 مليون يورو.

449 مليون يورو. بنفيكا البرتغالي: 339 مليون يورو.

339 مليون يورو. شختار دونيسك الأوكراني: 162 مليون يورو.

162 مليون يورو. كلوب بروج البلجيكي: 137 مليون يورو.

المستوى الثالث

سبورتينغ لشبونة البرتغالي: 396 مليون يورو.

396 مليون يورو. فينورد الهولندي: 306 ملايين يورو.

306 ملايين يورو. آيندهوفن الهولندي: 306 ملايين يورو.

306 ملايين يورو. ليل الفرنسي: 241 مليون يورو

241 مليون يورو سالزبورغ النمساوي: 176 مليون يورو.

176 مليون يورو. سيلتيك الأسكتلندي: 107 ملايين يورو.

107 ملايين يورو. دينامو زغرب الكرواتي: 71.8 مليون يورو

71.8 مليون يورو النجم الأحمر الصربي: 67.9 مليون يورو.

67.9 مليون يورو. يونغ بويز السويسري: 63.2 مليون يورو.

المستوى الرابع