ماسك للبطل الأولمبي التركي ديكيتش: احترام كبير لأمك

علق الملياردير إيلون ماسك على صورة تجمع يوسف ديكيتش -الفائز بالميدالية الفضية لتركيا في أولمبياد باريس 2024- بأمه نشرها على حسابه بموقع "إكس".

وأرفق ديكيتش الصورة بعبارة "أغلى ما عندي"، وشوهدت هذه التغريدة أكثر من 37 مليون مرة.

وعلق ماسك على هذا المنشور، قائلا "في معركة الحياة، الأم هي الدرع والسيف في الوقت نفسه، إنها تحمي بحضورها وتمكّن بإيمانها، وتعلمك خوض معاركك بشجاعة".

وأضاف "خضت معركتك بشجاعة، إلى جانب الدقة الفائقة في الألعاب الأولمبية. احترام كبير لها لأنها جلبت إنسانًا موهوبًا بشكل لا يصدق مثلك".

In the battle of life, a mother is both a shield and a sword

She protects with her presence and empowers with her belief, teaching you to fight your own battles with courage.

And you fought your battle with courage, coupled with pinnacle accuracy in the Olympics.

Huge respect…

— Elon Musk (Satire) (@elonmuskPOTUX) August 24, 2024