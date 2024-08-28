العين الإماراتي يجدد عقد سفيان رحيمي

جدد نادي العين الإماراتي لكرة القدم عقد مهاجمه المغربي سفيان رحيمي هداف دوري أبطال آسيا وأولمبياد باريس 2024 لمدة 3 سنوات إضافية ليضمن البقاء في صفوفه حتى 2028، قاطعا الطريق على الأندية التي كانت ترغب بضمه.

وقال العين، عبر حسابه في منصة "إكس"، "يحلمون اللي (الذين) فيك يفكرون"، في إشارة إلى الأندية التي كانت ترغب في ضمه.

ونشر النادي الإماراتي فيديو لرحيمي (28 عاما) تضمن لقطات لبداياته في الفئات العمرية للرجاء البيضاوي المغربي في 2006 ثم صعوده إلى الفريق الأول في 2017 وانتقاله إلى العين في 2021 حتى 2025 وأهدافه في البطولتين القارية والأولمبية، قبل أن يعلن عن تجديد عقد النجم المغربي حتى 2028.

وتألق رحيمي تهديفيا منذ أن حوله الأرجنتيني هرنان كريسو مدرب العين الحالي من الجناح الأيسر إلى قلب الهجوم لتعويض غياب التوغولي لابا كودجو بسبب الإصابة، ليتوج هدافا لدوري أبطال آسيا بعدما سجل 13 هدفا، ولمنافسات كرة القدم مع منتخب المغرب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) برصيد 8 أهداف.