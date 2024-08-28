موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يسعى الهلال لمواصلة بدايته القوية في حملة الدفاع عن لقبه عندما يستضيف ضمك في المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتطلع الهلال لتحقيق الفوز الثاني تواليا له في الدوري إثر تغلبه في المرحلة الماضية على الأخدود 3-0.

وكان بطل دوري روش توج باللقب الموسم الماضي من دون أن يتعرض لأي هزيمة، ويسعى الى الحفاظ على سلسلة من 46 مباراة محلية من دون خسارة.

وواصل "الزعيم" هيمنته على البطولات المحلية محافظا على سجله خاليا من الخسارة، حيث تعود هزيمته الأخيرة إلى 23 مايو/أيار 2023 عندما سقط أمام العدالة 0-2 في الدوري.

ويدخل ضمك مباراته ضد الهلال، بعدما حسم التعاقد مع حارس المرمى الروماني فلوين نيتا، والذي سيُشكل إضافة قوية للفريق.

موعد مباراة الهلال وضمك والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال وضمك اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب 2024، على ملعب المملكة أرينا الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وينقل البث المباشر للمباراة على قنوات "إس إس سي" السعودي عبر قناة "إس إس سي1 إس دي" (SSC1 SD). ويعلق على المواجهة فهد العتيبي.