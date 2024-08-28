رونالدو يريده.. النصر السعودي يفكر في التعاقد مع زين الدين زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم ومدرب ريال مدريد الأسبق الفرنسي زين الدين زيدان بات مرشحا بقوة لخلافة البرتغالي لويس كاسترو المدرب الحالي للنصر السعودي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه في حال وافق زيدان على تولي المهمة فسيلتقي زميله السابق المدير الرياضي للنصر فرناندو هييرو.

وأضافت أن النصر يريد التعاقد مع اسم كبير، حتى لو لم يكن لديه خبرة في الكرة العربية، بهدف إعادة االنصر إلى صدارة المشهد.

ووفقا للصحيفة فإن كريستيانو رونالدو هو من يريد وضع حد للإخفاق المتتالي للفريق في حصد البطولات بعد خسارة كأس السوبر أمام الهلال.

وأوضحت أن "رونالدو يتمتع بأهمية كبرى في النصر، وعندما سُئل عن رأيه في التعاقد مع زيدان، لم يتردد في الإشارة إلى أنه الخيار المثالي للفريق في الوقت الحالي".

لكن الصحيفة أكدت أن قرار التعاقد مع مدرب جديد في نهاية المطاف سيأتي من الرئيس التنفيذي للنصر، غويدو فينغا.

وقاد رونالدو مع مدربه زيدان فريقهما السابق ريال مدريد للتتويج بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، في إنجاز قياسي لم يحققه أي فريق بالشكل الجديد للبطولة القارية.

وتولى (زيزو) تدريب ريال مدريد في ولايتين مختلفتين، كان آخرهما من مارس/آذار 2019 حتى يونيو/حزيران 2021، بينما لم يتعاقد مع أي نادٍ آخر منذ ذلك الوقت، رغم ارتباط اسمه بتدريب أكثر من عملاق أوروبي.

وكان زيدان مرشحا لتدريب المنتخب الفرنسي بعد نهاية كأس العالم 2022 في قطر ولكن اتحاد الكرة بقيادة الرئيس السابق نويل لوغريت قرر تجديد الثقة في المدرب الحالي ديدييه ديشان.