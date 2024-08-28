خفض قيمته السوقية فحظره.. هذا ما جرى بين رونالدو وموقع إحصاءات شهير

كشف موقع "ترانسفير ماركت" للإحصاءات الرياضية عن أن كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، حظره على إنستغرام بعد أن خفض قيمته السوقية.

وشرح مدير "ترانسفير ماركت" في المملكة المتحدة دانييل بوش حيثيات الموقف لموقع "أثليتيك".

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وقال بوش "أعتقد أننا وضعنا قائمة على إنستغرام تضم 10 لاعبين، فوق الـ33 عامًا، وكان (رونالدو) لا يزال في المركز الأول، لكنه قال إنه يجب أن تكون قيمته أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف "أرسل رسالة أولا إلى القائمين على إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لدينا، فشرحوا له السبب، وقالوا له إنك: رقم واحد بلا منازع في فئتك العمرية".

وتابع "أعتقد أن الفارق كان 27 مليون دولار (بين رونالدو واللاعب التالي في القائمة)، لكنه أرسل بعض الابتسامات، ثم حظرنا".

ويحتل رونالدو المركز الـ37 عالميا من حيث القيمة السوقية ولم يكن سعيدا بالمركز، لدرجة أنه حظر الموقع الشهير.

و"ترانسفير ماركت" موقع ألماني متخصص في تقديم معلومات شاملة عن الأندية واللاعبين في جميع أنحاء العالم ويُنظر إليه على أنه أحد أكثر المصادر احترامًا وموثوقية.

ويعمل نظام القيمة السوقية ارتفاعا وانخفاضا اعتمادًا على:

أداء اللاعبين على أرض ملعب،

والنادي والدوري اللذين ينشطون فيهما،

والعمر، وهو عامل مهم في عمل خوارزميات الموقع.

ولكن قبل بضع سنوات، لم يكن رونالدو سعيدًا بقيمته وأخبر الموقع بذلك.

وكان كريستيانو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، سجل 21 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإيطالي في ذلك الوقت وحصل على تقييم بـ87 مليون دولار بعد أن دفع يوفنتوس 116 مليون دولار للتعاقد معه قادما من ريال مدريد في عام 2018.

ورونالدو ليس الوحيد الذي لديه مشكلة مع ترانسفير ماركت، إذ رفع نادي فنربخشة التركي دعوى قضائية بعد اتهام الموقع بـ"التلاعب سلبا" بقيمة لاعبيه.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لرونالدو 16.75 مليون دولار وهي بعيدة كل البعد عن أعلى قيمة وصل لها عام 2014 (131 مليون دولار).