هل يقلق مستوى مبابي أنشيلوتي؟

اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، أن "الوقت ليس مناسبا للقلق" بشأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في إطار رده على سؤال حول البداية الصعبة للاعبه خلال مؤتمر صحفي الأربعاء.

تعرّض مبابي لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية رغم أنه سجل هدفا في ظهوره الأول مع "الملكي" في مباراة كأس السوبر الأوروبية، لأنه لم يجد طريق المرمى في الدوري الإسباني على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت أمامه في مواجهتي مايوركا (1-1) وبلد الوليد (3-0) في المرحلتين الأوليين.

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وقال أنشيلوتي "آخر هدف سجله كان في 14 أغسطس/آب (في نهائي كأس السوبر الأوروبية أمام أتلانتا الإيطالي). نحن في 28 الشهر نفسه، ومرّ أسبوعان فقط منذ ذلك الحين، لذا ليس الوقت المناسب للقلق. إنه سعيد جدا هنا ويريد التسجيل في المباراة المقبلة".

وتابع أنه "يتطور يوما بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جدا".

وأقر المدرب الإيطالي أن فريقه لا يزال في مرحلة تأقلم خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المؤثر الألماني المعتزل توني كروس، لكنه أكد أن الفريق يمتلك "الكثير من القدرات الهجومية" مع المهاجم الفرنسي واللاعبين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وأكمل "صحيح أننا لسنا في أفضل حالاتنا في الوقت الحالي، لكننا سجلنا 6 أهداف في 3 مباريات. لن يكون تسجيل الأهداف مشكلة أبدا هنا، ولم يكن كذلك أبدا".