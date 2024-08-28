شاهد.. "موت الفجأة" للاعب أورغوياني سقط بالملعب وتوقف قلبه

أعلن نادي ناسيونال مونتيفيديو الأوروغوياني أمس الثلاثاء وفاة لاعبه خوان إيزكويردو عن عمر 27 عاما، وذلك بعد أيام قليلة من انهياره في مباراة ببطولة كوبا ليبرتادوريس في البرازيل.

وأعلن النادي نقلا عن الأطباء الذين كانوا يعالجونه بمستشفى ألبرت إينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية، أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس بسبب عدم انتظام ضربات القلب، ليتوفى أمس في المستشفى.

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وانهار المدافع في الدقيقة 84 من مباراة الإياب لدور الـ16 أمام ساو باولو يوم الخميس الماضي.

انهيار مفاجئ للاعب أوروغوياني في كأس ليبرتادوريسhttps://t.co/ooeu3vmmR8 pic.twitter.com/DLlotCvViP — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) August 24, 2024

ووصف نادي ناسيونال في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي وفاة إيزكويردو بأنها "خسارة فادحة".

وأعرب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينيغز عن تعازيه للنادي الذي لعب له إيزكويردو، ولعائلة اللاعب.

وقال "كرة القدم في أميركا الجنوبية في حالة حداد".

وشارك إيزكويردو في مباراته الأولى بالدوري الأورغوياني لكرة القدم مع فريق أتلتيكو سيرو في 2018، وانتقل إلى ناسيونال في 2022، ولعب معه 33 مباراة وسجل هدفين.

وفاز ساو باولو بالمباراة التي أقيمت الخميس الماضي بهدفين نظيفين، وتأهل لربع نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.