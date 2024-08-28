40 لاعبا في تشلسي.. لاعبون يتقاضون عشرات الملايين ولا يتدربون مع الفريق

قال الإيطالي إنزو ماريسكا المدرب الجديد لتشيلسي الإنجليزي -اليوم الثلاثاء- إن الهدف الرئيسي خلال فترة الانتقالات هو التخلص من بعض اللاعبين في تشكيلته حتى يتمكن النادي من تحقيق التوازن في الإنفاق.

وأنفق "البلوز" أكثر من مليار دولار في سوق الانتقالات منذ استحواذ الأميركي تود بولي على النادي قبل عامين.

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وصرف النادي اللندني أكثر من 211 مليون دولار على 11 صفقة جديدة هذا الموسم بينها البرتغاليان بيدرو نيتو وجواو فيلكس ولاعب الوسط كيرنان ديوسبري-هال والحارس فيليب يورغنسن.

وباع تشلسي كونور غالاغر إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وانضم المدافع إيان ماتسن إلى فريق أستون فيلا، لكن لا يزال لديه أكثر من 40 لاعبا مسجلا بالفريق الأول معرضا لخطر الوقوع في مخالفة قواعد الربح والاستدامة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا لموقع النادي على الإنترنت "الهدف هو حل المشكلة الاقتصادية فيما يتعلق ببيع اللاعبين. نحاول بذل قصارى جهدنا ونرى إلى أين سنصل".

وظهرت معاناة تشلسي في التخلص من لاعبيه في ظل وجود نجمين دوليين هما بن تشيلويل ورحيم سترلينغ ضمن مجموعة مكونة من نحو 15 لاعبا من أصحاب الدخل المرتفع، ولا يستعين بهم المدرب ولا يتدربون مع الفريق الأول.

وأضاف المدرب "هدفنا حاليا تطوير اللاعبين. لم يطلب مني أحد بالنادي التنافس على الدوري الممتاز أو على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. أود أن أرى فريقي يؤدي بطريقة نريد اللعب بها وننافس كل مباراة. الأكثر أهمية أن نتحسن من مباراة لأخرى".