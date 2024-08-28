مصير تعاقدات برشلونة الموسم الماضي.. صفقات فاشلة أم سوء إدارة؟

يبدو أن سياسة برشلونة في التعاقدات لا يزال يشوبها التخبط وسوء التخطيط ونقص في خبرة الكشافين الذين يختارون اللاعبين للبرسا.

وزادت الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني الطين بلة وأجبرته -على ما يبدو- على التخلي عن صفقات ولاعبين كان بحاجة إليهم ولكنه اضطر للاستغناء عنهم.

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وعقد البرسا الكثير من الصفقات الموسم الماضي انتقالا دائما أو إعارة استغنى عن جلها هذا الموسم.

الإسباني أوريول روميلو: تعاقد معه برشلونة الصيف الماضي من جاره جيرونا بعقد يمتد 3 لكنه سرعان ما تخلى عنه وعاد روميلو معارا إلى جيرونا هذا الموسم.

الألماني إلكاي غوندوغان: تعاقد معه مجانا الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي بعقد يمتد لعامين ولكنه ألغى عقده مع البرسا وعاد مرة جديدة إلى "السيتيزنز" بعقد لموسم واحد.

البرازيلي فيتور روكي: تعاقد معه برشلونة من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل نحو 60 مليون يورو (قيمة الصفقة وإضافات) حتى موسم 2030-2031 ولكن فجأة تخلى البرسا عن اللاعب الشاب لصالح ريال بيتيس بعقد إعارة لمدة عام قابل للتجديد مع خيار شراء.

البرتغالي جواو فيلكس: تعاقد معه البرسا لموسم واحد على سبيل الإعارة لموسم واحد ولكنه لم يجدد الإعارة أو يطلب التعاقد معه فعاد إلى أتلتيكو مدريد ثم انتقل إلى تشلسي.