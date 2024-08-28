لاعبون عرب حملوا قميص روما قبل سعود عبد الحميد

أعلن الأهلي السعودي انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي ليكون بذلك أول سعودي ولكن ليس أول عربي.

وسجل العرب حضورهم في صفوف "الذئاب" مع بداية الألفية عبر المهاجم المصري أحمد حسام (ميدو) في عام 2004 الذي خاض معه 14 مباراة خلال 8 أشهر قبل إعارته إلى توتنهام الإنجليزي.

ولم يحصل ميدو على فرصته للعب مع الفريق، وذكر في وقت لاحق أن أسطورة روما فرانشيسكو توتي أخبره أن فرصته ستكون محدودة، حيث كان فينتشينزو مونتيلا في موسمه الأخير مع النادي.

المغربي حسين خرجة: 2005 – 2006

بعد عام من رحيل ميدو، استعار روما المغربي حسين خرجة من تيرنانا في 2005 لكن تجربته لم تعمر سوى 7 أشهر خاض خلالها 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا في مرمى يوفنتوس.

المغربي المهدي بنعطية: 2013 – 2014

كان بنعطية ثالث لاعب عربي يلتحق بنادي روما عام 2013 قادما من أودينيزي مقابل 13.5 مليون يورو. وقدم المدافع المغربي موسما مميزا، إذ خاض 37 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وحمل شارة القائد في عدة مناسبات.

لكن رحلة بنعطية مع "الذئاب" لم تعمر سوى 12 شهرا، ثم انتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 26 مليون يورو، بناءً على طلب المدرب بيب غوارديولا.

المصري محمد صلاح: 2015 -2017

كان صلاح ثاني مصري ورابع عربي يرتدي قميص روما في 2015. وترك الفرعون المصري بصمته في الأولمبيكو حيث لعب موسمين وخاض 83 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 22 هدفًا آخر قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2017 لإكمال ملحمته.

المغربي إسماعيل حمايدات: 2016 – 2018

انضم إلى صفوف روما في فبراير/شباط 2016 قادما من بريشيا لكنه لم يلعب أي دقيقة مع الفريق الأول، وقضى فترة تعاقده معارا إلى عدة أندية في إيطاليا وخارجها.

الجزائري حسام عوار: 2023 – 2024

انضم إلى صفوف روما الموسم الماضي فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسى، لتدعيم صفوف الجيالوروسي.

خاض عوار بقميص روما 16 مباراة 9 منها لاعبا أساسيا واكتفى بـ4 أهداف قبل أن ينتقل الصيف الحالي إلى الاتحاد السعودي مقابل 12 مليون يورو.