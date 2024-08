لاعبون عرب حملوا قميص روما قبل سعود عبد الحميد

أعلن الأهلي السعودي انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي ليكون بذلك أول سعودي ولكن ليس أول عربي.

وسجل العرب حضورهم في صفوف "الذئاب" مع بداية الألفية عبر المهاجم المصري أحمد حسام (ميدو) في عام 2004 الذي خاض معه 14 مباراة خلال 8 أشهر قبل إعارته إلى توتنهام الإنجليزي.

ولم يحصل ميدو على فرصته للعب مع الفريق، وذكر في وقت لاحق أن أسطورة روما فرانشيسكو توتي أخبره أن فرصته ستكون محدودة، حيث كان فينتشينزو مونتيلا في موسمه الأخير مع النادي.

بعد عام من رحيل ميدو، استعار روما المغربي حسين خرجة من تيرنانا في 2005 لكن تجربته لم تعمر سوى 7 أشهر خاض خلالها 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا في مرمى يوفنتوس.

كان بنعطية ثالث لاعب عربي يلتحق بنادي روما عام 2013 قادما من أودينيزي مقابل 13.5 مليون يورو. وقدم المدافع المغربي موسما مميزا، إذ خاض 37 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وحمل شارة القائد في عدة مناسبات.

لكن رحلة بنعطية مع "الذئاب" لم تعمر سوى 12 شهرا، ثم انتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 26 مليون يورو، بناءً على طلب المدرب بيب غوارديولا.

كان صلاح ثاني مصري ورابع عربي يرتدي قميص روما في 2015. وترك الفرعون المصري بصمته في الأولمبيكو حيث لعب موسمين وخاض 83 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 22 هدفًا آخر قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2017 لإكمال ملحمته.

انضم إلى صفوف روما في فبراير/شباط 2016 قادما من بريشيا لكنه لم يلعب أي دقيقة مع الفريق الأول، وقضى فترة تعاقده معارا إلى عدة أندية في إيطاليا وخارجها.

انضم إلى صفوف روما الموسم الماضي فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسى، لتدعيم صفوف الجيالوروسي.

خاض عوار بقميص روما 16 مباراة 9 منها لاعبا أساسيا واكتفى بـ4 أهداف قبل أن ينتقل الصيف الحالي إلى الاتحاد السعودي مقابل 12 مليون يورو.

🇩🇿✍️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Houssem Aouar (24) has signed for AS Roma on a free transfer, contract until 2028.

He told the club: "I think it's the right project for me, with a big team, quality players and a unique fanbase." pic.twitter.com/4fGrJNVM2a

— EuroFoot (@eurofootcom) June 11, 2023