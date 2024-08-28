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لاعبون عرب حملوا قميص روما قبل سعود عبد الحميد

روما يضم السعودي سعود عبد الحميد منصة اكس - @Saudifutbol
السعودي سعود عبد الحميد سابع لاعب عربي يحمل قميص روما الإيطالي (مواقع التواصل الاجتماعي)
28/8/2024

أعلن الأهلي السعودي انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي ليكون بذلك أول سعودي ولكن ليس أول عربي.

وسجل العرب حضورهم في صفوف "الذئاب" مع بداية الألفية عبر المهاجم المصري أحمد حسام (ميدو) في عام 2004 الذي خاض معه 14 مباراة خلال 8 أشهر قبل إعارته إلى توتنهام الإنجليزي.

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ولم يحصل ميدو على فرصته للعب مع الفريق، وذكر في وقت لاحق أن أسطورة روما فرانشيسكو توتي أخبره أن فرصته ستكون محدودة، حيث كان فينتشينزو مونتيلا في موسمه الأخير مع النادي.

أحمد حسام "ميدو منصة اكس - @mstottenham
ميدو لم يحصل على فرصته للعب مع روما (مواقع التواصل الاجتماعي)
  • المغربي حسين خرجة: 2005 – 2006

بعد عام من رحيل ميدو، استعار روما المغربي حسين خرجة من تيرنانا في 2005 لكن تجربته لم تعمر سوى 7 أشهر خاض خلالها 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا في مرمى يوفنتوس.

  • المغربي المهدي بنعطية: 2013 – 2014

كان بنعطية ثالث لاعب عربي يلتحق بنادي روما عام 2013 قادما من أودينيزي مقابل 13.5 مليون يورو. وقدم المدافع المغربي موسما مميزا، إذ خاض 37 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وحمل شارة القائد في عدة مناسبات.

لكن رحلة بنعطية مع "الذئاب" لم تعمر سوى 12 شهرا، ثم انتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 26 مليون يورو، بناءً على طلب المدرب بيب غوارديولا.

ROME, ITALY - DECEMBER 22: Mehdi Benatia of AS Roma celebrates after scoring the third team's goal during the Serie A match between AS Roma and Calcio Catania at Stadio Olimpico on December 22, 2013 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
بنعطية ثالث لاعب عربي يلتحق بنادي روما عام 2013 (غيتي )
  • المصري محمد صلاح: 2015 -2017

كان صلاح ثاني مصري ورابع عربي يرتدي قميص روما في 2015. وترك الفرعون المصري بصمته في الأولمبيكو حيث لعب موسمين وخاض 83 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 22 هدفًا آخر قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2017 لإكمال ملحمته.

محمد صلاح منصة اكس - @mstottenham
محمد صلاح خاض موسمين مع روما (مواقع التواصل الاجتماعي)
  • المغربي إسماعيل حمايدات: 2016 – 2018

انضم إلى صفوف روما في فبراير/شباط 2016 قادما من بريشيا لكنه لم يلعب أي دقيقة مع الفريق الأول، وقضى فترة تعاقده معارا إلى عدة أندية في إيطاليا وخارجها.

  • الجزائري حسام عوار: 2023 – 2024

انضم إلى صفوف روما الموسم الماضي فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسى، لتدعيم صفوف الجيالوروسي.

خاض عوار بقميص روما 16 مباراة 9 منها لاعبا أساسيا واكتفى بـ4 أهداف قبل أن ينتقل الصيف الحالي إلى الاتحاد السعودي مقابل 12 مليون يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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