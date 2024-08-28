قبل قمتهما المنتظرة.. أعلى اللاعبين أجرا في مانشستر يونايتد وليفربول

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في إحدى قمم الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل، ويعتمد الناديان على ترسانة من اللاعبين تتقاضى أجورا خرافية.

ويكسب العديد من الأسماء الرئيسية في كلا الفريقين مبالغ كبيرة كل أسبوع، لكن لاعبين اثنين فقط من ليفربول يدخلان قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا.

ويعد برونو فرنانديز ومحمد صلاح وكاسيميرو من بين اللاعبين الأعلى أجرا في كلا الفريقين.

وهذه قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في مانشستر يونايتد وليفربول:

المصري محمد صلاح (ليفربول): 463 ألف دولار أسبوعيا.

463 ألف دولار أسبوعيا. البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد): 463 ألف دولار أسبوعيا.

463 ألف دولار أسبوعيا. البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد): 397 ألف دولار.

الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) : 397 ألف دولار.

الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد): 331 ألف دولار.

الإنجليزي ماسون ماونت (مانشستر يونايتد): 331 ألف دولار.

331 ألف دولار. الهولندي فيرجيل فان دايك ديك (ليفربول): 291 ألف دولار أسبوعيا.

البرازيلي أنتوني (مانشستر يونايتد): 264 ألف دولار أسبوعيا.

الهولندي ماتيس دي ليخت (مانشستر يونايتد): 258 ألف دولار أسبوعيا.

الإنجليزي هاري ماغواير (مانشستر يونايتد): 251 ألف دولار أسبوعيا.

الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول): 238 ألف دولار أسبوعيا.

238 ألف دولار أسبوعيا. الأسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول): 211 ألف دولار أسبوعيا.

البرازيلي أليسون (ليفربول): 198 ألف دولار أسبوعيا.

الدانماركي كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد): 198 ألف دولار أسبوعيا.

الإنجليزي لوك شو (مانشستر يونايتد): 198 ألف دولار أسبوعيا.