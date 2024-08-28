افتتح اللاعب البرازيلي الشاب إندريك رصيده التهديفي مع ريال مدريد الأحد الماضي في شباك بلد الوليد بالدوري الإسباني لكرة القدم، لكن أهداف الموهبة البرازيلية ستكلف خزائن النادي الملكي الكثير من الأموال.

ولا يمثل الهدف الأول لإندريك بقميص الميرينغي أول ظهور رسمي له فحسب، بل يطلق أيضا سلسلة من البنود التعاقدية المفيدة بشكل خاص لناديه السابق، بالميراس.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هل يقلق مستوى مبابي أنشيلوتي؟ list 2 of 2 شاهد ملخص فوز برشلونة متصدر الدوري الإسباني على رايو فايكانو end of list

ووفقا للمعلومات التي كشفت عنها صحيفة "غلوبو" البرازيلية يتضمن عقد إندريك مكافآت كبيرة تدفع لناديه السابق بالميراس.

فعن كل هدف أو تمريرة حاسمة أو ركلة جزاء يحققها اللاعب ستجلب 35 ألف يورو لنادي باوليستا، حتى عام 2030.

وبناء عليه، سيحصل بالميراس على أول 35 ألف يورو، بعد هدف إندريك في شباك بلد الوليد.

كما ينص العقد على مكافآت أخرى مرتبطة بالأداء الفردي والجماعي كالتالي:

75 ألف يورو لكل مباراة تبدأ بـ 45 دقيقة على الأقل من اللعب.

ما يصل إلى مليون يورو في حالة الفوز بلقب الدوري الإسباني، اعتمادا على عدد المشاركات.

مكافآت تتراوح بين 500 ألف إلى مليونَي يورو مقابل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

مليون يورو لجائزة الفتى الذهبي أو جائزة كوبا أميركا.

ما يصل إلى مليونَي يورو في حال الحصول على الكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يمكن أن تجلب هذه البنود ما يصل إلى 12.5 مليون يورو إضافية لبالميراس، بالإضافة إلى 35 مليونا دفعها ريال مدريد بالفعل مقابل انتقاله.

كما تعهد النادي الإسباني بدفع ما يصل إلى 25 مليون يورو كمكافآت مرتبطة بأهداف غير محددة.

وإذا تم تأكيد هذه الأرقام، فإنها تظهر الإمكانات الهائلة التي يراها ريال مدريد في إندريك، فضلا عن الأهمية المتزايدة لشروط الأداء في عقود المواهب الشابة في كرة القدم العالمية.

وانضم إندريك (18 عاما) لصفوف ريال مدريد، في الصيف الجاري، قادما من بالميراس، بعقد طويل الأمد.