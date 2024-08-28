الهلال السعودي بالصدارة.. ترتيب أفضل الأندية العربية عام 2024

كشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام، عن ترتيب أفضل الأندية العربية خلال شهر أغسطس/آب 2024، وجاء الهلال السعودي في صدارة أفضل 10 فرق عربية.

ويملك الهلال في رصيده 87.4 نقطة، متفوقا على غريمه النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (83.3 نقطة)، بينما حل الأهلي المصري بطل دوري أفريقيا في الموسم الماضي ثالثا برصيد (82.9 نقطة).

ويحتل "الزعيم" حاليا المركز 45 في الترتيب العالمي، بينما جاء النصر والأهلي المصري في المركزين 104 و110 على التوالي.

وكان الهلال دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بـ34 فوزا متتاليا في البطولات الرسمية.

وضمت قائمة أفضل 10 أندية عربية فريقين من السعودية (الهلال والنصر) ومثلهما من مصر (الأهلي وبيراميدز) والمغرب (الجيش الملكي والرجاء الرياضي) والجزائر (بلوزداد ومولودية) وفريق من تونس (الترجي) وآخر من الإمارات (الوصل).

ويعتمد ترتيب "أوبتا باور" (Opta Power) على مقياس يبدأ من درجة الصفر إلى 100 وهو أعلى تقييم ممكن، (حيث الصفر هو الفريق الأسوأ تصنيفًا في العالم و100 هو أفضل فريق في العالم).

وتستند "أوبتا" في تقييمها الذي يتم تحديثه كل يوم اثنين على النتائج الأسبوعية للفريق، والفرق المنافسة له وعدد انتصاراته المتتالية، مع التحديث مرة واحدة كل أسبوع.

تصنيف أفضل الأندية العربية في أغسطس/آب 2024 بحسب أوبتا:

1- الهلال السعودي

درجة التقييم: 87.4 نقطة.

القيمة السوقية: 219.53 مليون يورو.

أبرز الألقاب (70 لقبا): الدوري (19)، كأس الملك (11)، دور أبطال آسيا (4)، كأس ولي العهد (13)، كأس الاتحاد السعودي (7)، السوبر السعودي (5)، كأس الكؤوس الآسيوية (2)، السوبر الآسيوي (2)، دوري أبطال العرب (2)، السوبر العربي (1)، كأس الخليج العربي (2).

2- النصر السعودي:

درجة التقييم: 83.3 نقطة.

القيمة السوقية: 143.83 مليون يورو.

أبرز الألقاب: الدوري (9)، كأس الملك (6)، دور أبطال آسيا (4)، كأس ولي العهد (3)، كأس الاتحاد السعودي (3)، السوبر السعودي (2)، كأس الكؤوس الآسيوية (1)، كأس السوبر الآسيوي (1).

3- الأهلي المصري:

درجة التقييم: 82.9 نقطة.

القيمة السوقية: 31.33 مليون يورو.

أبرز الألقاب: الدوري (44)، كأس مصر (39)، دور أبطال أفريقيا (12)، كأس الكونفدرالية (1)، السوبر المصري (14)، السوبر الأفريقي (8)، كأس الكؤوس الأفريقية (4)، كأس الأفروآسيوية (1)، كأس العرب (1)، كأس الكؤوس العربية (1)، السوبر العربي (2)، كأس الاتحاد المصري (1).

4- الرجاء المغربي:

درجة التقييم: 81.0 نقطة.

القيمة السوقية: 12.59 مليون يورو.

أبرز الألقاب: الدوري (13)، كأس العرش المغربي (9)، دور أبطال أفريقيا (3)، كأس الكونفدرالية (2)، السوبر الأفريقي (2)، كأس الأفروآسيوية (1)، دوري أبطال العرب (2)، كأس الاتحاد الأفريقي (1).

5- الجيش الملكي المغربي:

درجة التقييم: 79.6 نقطة.

القيمة السوقية: 13.16 مليون يورو.

أبرز الألقاب: الدوري (13)، كأس العرش المغربي (12)، كأس السوبر (4)، دوري أبطال أفريقيا (1)، كأس الاتحاد الأفريقي (1).

6- بيراميدز المصري:

درجة التقييم: 79.0 نقطة.

القيمة السوقية: 21.30 مليون يورو.

الألقاب: لا توجد.

7- الترجي التونسي:

درجة التقييم: 77.8 نقطة.

القيمة السوقية: 21.4 مليون يورو.

أبرز الألقاب: الدوري (33)، كأس تونس (15)، كأس السوبر (6)، دوري أبطال أفريقيا (4)، كأس الاتحاد الأفريقي للأندية (1)، كأس السوبر الأفريقي (1)، كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس (1)، كأس العرب للأندية الأبطال (3)، السوبر العربي (1)، الكأس الأفروآسيوية للأندية (1).

8- مولودية الجزائر:

درجة التقييم: 77.1 نقطة.

القيمة السوقية: 11.78 مليون يورو.

أبرز الألقاب: الدوري (8)، كأس الجزائر (8)، دور أبطال أفريقيا (1)، كأس الرابطة (1)، السوبر (3)، الكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس (2).

9- شباب بلوزداد الجزائري:

درجة التقييم: 77.0 نقطة.

القيمة السوقية: 13.15 مليون يورو.

أبرز الألقاب: الدوري (10)، كأس الجزائر (9)، كأس الرابطة (1)، السوبر (2).

10- الوصل الإماراتي: