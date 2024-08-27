الهلال السعودي يعلن انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي

أعلن نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى روما ليكون أول لاعب سعودي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ولم يتم الكشف عن قيمة انتقال عبد الحميد، الذي انضم للهلال عام 2022 قادما من الاتحاد، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها تمت مقابل 3 ملايين يورو.

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وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أنهت شركة الهلال بيع المتبقي من عقد اللاعب سعود عبد الحميد لصالح نادي روما".

وكان عقد مدافع السعودية، الذي سيرتدي القميص رقم 12 مع روما، ينتهي مع الهلال في يونيو/حزيران 2025.

ولعب عبد الحميد (25 عاما) دورا مهما في فوز الهلال بدوري المحترفين وكأس الملك وكأس السوبر المحلية في الموسم الماضي بعدما شارك في 51 مباراة في كل المسابقات وسجل 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.