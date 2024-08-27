"العودة للعب بعد الولادة".. اتحاد لاعبي كرة القدم يصدر دليلا للاعبات الحوامل

أصدر اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين دليلا من 48 صفحة لمساعدة اللاعبات وأسرهن والأجهزة المعاونة في الفرق على التعامل مع مرحلة الحمل وفهمها لتحقيق مسيرة أفضل في اللعب بعد الولادة.

ويأتي الكتيب الذي يحمل عنوان "دليل العودة للعب بعد الولادة" في ظل ما اكتشفه الاتحاد من نقص المعرفة في عالم كرة القدم الاحترافية.

وقالت أليكس كولفين مديرة السياسات والعلاقات الإستراتيجية المتعلقة بكرة القدم النسائية في الاتحاد، خلال اتصال عبر الفيديو، "هناك تباين ملحوظ، ليس فقط في عالم كرة القدم ولكن في الرياضة بوجه عام، إذ لا يمكنك إنجاب طفل وأن تكوني رياضية".

وأضافت "(سيكون) في الواقع تغييرا لقواعد اللعبة في عالم كرة القدم النسائية الاحترافية".

وكتب الدليل فريق عمل من لاعبات محترفات لديهن أطفال، ومن بينهن مهاجمة جاميكا السابقة تشينا ماثيوز وحارسة مرمى ألمانيا ألموث شولت والأميركية كريستال دان والأيسلندية سارة بيورك جونارسدوتير، فضلا عن مجموعة من الخبراء في القطاع الطبي.

ويتناول الدليل كل شيء بدءا من حقوق اللاعبات، حتى النصائح المتعلقة بالمناقشات مع الأندية، إلى المخاوف الجسدية المباشرة بشأن النوم والتغذية والتدريب أثناء الحمل، وصولا إلى المخاوف الطويلة المدى مثل الرضاعة الطبيعية والعودة إلى التدريب واللعب على مستوى رفيع.