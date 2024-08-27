احتجاجات أمام ملاعب بطولة أميركا المفتوحة للتنس تنديدا بتمويل الرعاة لإسرائيل

نظم ناشطون داعمون لفلسطين احتجاجا أمام ملاعب "فلاشينغ ميدوز كورونا" في حي كوينز بمدينة نيويورك الأميركية، أمس الأحد، بالتزامن مع بداية فعاليات بطولة أميركا المفتوحة للتنس المقرر انطلاقها اليوم الاثنين؛ للاحتجاج على استثمارات الشركات الراعية للبطولة في مشروعات استيطانية إسرائيلية وغيرها وتمويلها إسرائيل بالأسلحة التي تسهم في "الإبادة الجماعية" بغزة.

وعلق الناشطون المشاركون في الاحتجاج أعلام فلسطين ولافتات ضخمة فوق أحد المباني، كتب عليها "فلسطين حرة"، وصدح هتافهم بترديد "أكثر من ٤٠ ألفا قتلوا بأموالكم" و"أوقفوا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وأوضحت الحركة المنظمة للاحتجاج أن أهم أسبابه استفادة بنك "تشيس" الممول للبطولة من آلة الحرب الإسرائيلية، بينما يتوسع بنك "جي بي مورغان" في إسرائيل ويمول الإبادة الجماعية من خلال الاستثمارات في القطاع التكنولوجي والعسكري، وغيرهما من الشركات التي تقدم خدمات تكنولوجية واستخباراتية للاحتلال وأخرى تدعم نشاط المستوطنات "غير القانونية" والسرقة الممنهجة للأراضي الفلسطينية.