موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والنظام الجديد

تسحب قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامه الجديد الخميس 29 أغسطس/آب 2024 الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة في مدينة موناكو الفرنسية.

وسيشارك في المسابقة 36 فريقا بدلا من 32، بهدف احتلال المراكز الثمانية الأولى في الترتيب المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي. وتُحجز تذاكر العبور الثماني المتبقية إلى الدور عينه عبر مباريات فاصلة.

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ويتضمن دور المجموعات في النسخة المقبلة:

تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات.

يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة.

يواجه كل فريق فريقين مختلفين من كل مستوى، على أن تكون مباراة واحدة على أرضه والأخرى خارج أرضه.

تلتقي الفرق بين المركزين 9 و24 في ملحق مؤهل إلى دور الـ16.

تُقصى الأندية بين المركزين 25 و36 نهائيا من كل المسابقات القارية. وفي الأدوار الإقصائية، تلتقي الفرق ذهابا وإيابا باستثناء النهائي من مباراة واحدة.

والتعقيد في قرعة من هذا النوع، فضلا عن مدتها إذا أجريت يدويا بالكامل كما في الأعوام الماضية، دفع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى إجراء العملية بشكل آلي.

وستوفر إحدى الشركات المتخصصة برنامجا لإجراء القرعة مباشرة وتحديد المنافسين الثمانية لكل فريق يتم اختياره بعد سحب كرته يدويا من الوعاء الموضوع على المسرح.

وستشاهد كل الفرق الـ36، بدءا من تلك الموجودة في المستوى الأول وصولا إلى المستوى الرابع (أو السادس بدوري المؤتمر الأوروبي)، كراتها تُسحب بشكل عشوائي من الوعاء، قبل أن تُكشف هويات منافسيها في الوقت الفعلي.

ويجب أن يراعي الحاسوب معيارين:

لا يمكن لأي فريق أن يواجه منافسا ينتمي إلى الدوري نفسه (البلد نفسه).

لا يواجه أكثر من فريقين من البلد نفسه. على سبيل المثال، لا يمكن لباريس سان جيرمان أن يواجه موناكو، ولا أن يواجه 3 فرق من الدوري الإنجليزي.

وسيتحقق من قرارات الحاسوب على الفور من خلال نظامين مستقلين، والتحقق من كل شيء والإشراف عليه من طرف شركة التدقيق.

وسيكون جدول مباريات الدور الأول متوفرا السبت 31 أغسطس/آب.

وقد ضمن 30 فريقا من أصل 36 مراكزهم في البطولة القارية الأم، وهي:

إنجلترا (4): مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، أستون فيلا.

إسبانيا (4): ريال مدريد، برشلونة، جيرونا، أتلتيكو مدريد.

ألمانيا (5): باير ليفركوزن، شتوتغارت، بايرن ميونخ، لايبزيغ، شتوتغارت.

إيطاليا (5): إنتر، ميلان، بولونيا، يوفنتوس، أتالانتا.

فرنسا (3): باريس سان جرمان، موناكو، بريست.

هولندا (2): أيندهوفن، فينورد.

البرتغال (2): سبورتينغ، بنفيكا.

بلجيكا (1): كلوب بروج.

أسكتلندا (1): سلتيك

النمسا (1): شتورم غراتس.

أوكرانيا (1): شاختار دونيتسك.

ويتبقى 7 مراكز ستحسم في التصفيات.

وحسمت هويات الفرق في المستويين الأول والثاني، وهي:

المستوى الأول

مانشستر سيتي

بايرن ميونخ

ريال مدريد

باريس سان جيرمان

ليفربول

إنتر ميلان

دورتموند

لايبزيغ

برشلونة

المستوى الثاني

باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد

أتالانتا

يوفنتوس

بنفيكا

أرسنال

كلوب بروج

شاختار دونيتسك

ميلان

كما سكنت عدة فرق في المستويين الثالث والرابع هي:

المستوى الثالث

فينورد وآيندهوفن

سبورتينغ

سلتيك

المستوى الرابع

موناكو

أستون فيلا

بولونيا

جيرونا

شتوتغارت

بريست

شتورم غراتس

مواعيد مباريات دوري المجموعات من أبطال أوروبا

مباريات اليوم الأول: من 17 حتى 19 سبتمبر/أيلول.

من 17 حتى 19 سبتمبر/أيلول. مباريات اليوم الثاني: 1و2 أكتوبر/تشرين الأول.

1و2 أكتوبر/تشرين الأول. مباريات اليوم الثالث: 22 و23 أكتوبر/تشرين الأول.

22 و23 أكتوبر/تشرين الأول. مباريات اليوم الرابع: 4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني.

4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني. مباريات اليوم الخامس: 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني.

26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني. مباريات اليوم السادس: 10 و11 ديسمبر/كانون الأول.

10 و11 ديسمبر/كانون الأول. مباريات اليوم السابع: 21 و22 يناير/كانون الثاني 2025.

21 و22 يناير/كانون الثاني 2025. مباريات اليوم الثامن: 29 يناير/كانون الثاني 2025.

29 يناير/كانون الثاني 2025. مباريات التصفيات المؤهلة إلى ثمن النهائي: 11 و12 و18 و19 فبراير/شباط 2025.

11 و12 و18 و19 فبراير/شباط 2025. مباريات ثمن النهائي: 4 و5 و11 و12 مارس/آذار 2025.

4 و5 و11 و12 مارس/آذار 2025. مباريات ربع النهائي: 8 و9 و15 و16 أبريل/نيسان 2025.

8 و9 و15 و16 أبريل/نيسان 2025. مباريات نصف النهائي: 29 و30 أبريل/نيسان و15 و16 مايو/أيار 2025.

29 و30 أبريل/نيسان و15 و16 مايو/أيار 2025. النهائي: 31 مايو/أيار في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.

القنوات الناقلة

تنقل القرعة مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، كما ينقلها مباشرة موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (UEFA.com)

ويمكن متابعة التغطية المباشرة للقرعة عبر موقع الجزيرة نت.