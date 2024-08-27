غياب ميسي عن الأرجنتين يفتح أبواب عودة ديبالا
غاب اسم النجم والقائد ليونيل ميسي عن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بطل العالم للمباراتين ضد تشيلي وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026 بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام استدعاء مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا.
وقال المنتخب الأرجنتيني في حسابه على موقع "إكس" إن اسم ديبالا "أضيف إلى المجموعة" التي ستواجه تشيلي في الخامس من الشهر المقبل في بوينس آيرس ثم كولومبيا بعدها بـ5 أيام في بارانكيا ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
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ويغيب ميسي عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في منتصف الشهر الماضي خلال نهائي بطولة كوبا أميركا من دون أن يمنع ذلك بلاده من الاحتفاظ باللقب القاري بعد الفوز على كولومبيا 1-0.
وبعدما أعلن اعتزاله الدولي، غاب اسم الجناح أنخل دي ماريا عن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني الذي استعان بعنصر الشباب بضمه فالنتين باركو (20 عاما، إشبيلية الإسباني)، إيزيكيل فرنانديز (22 عاما، القادسية السعودي)، ماتياس سوليه (21 عاما، روما الإيطالي)، جوليانو سيميوني (21 عاما، أتلتيكو مدريد الإسباني)، تاتي كاستيانوس (25 عاما، لاتسيو الإيطالي).
وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الموحدة بـ15 نقطة من 6 مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن الأوروغواي الثانية، فيما تحتل كولومبيا المركز الثالث بـ12 نقطة.
#SelecciónMayor El futbolista @PauDybala_JR de @OfficialASRoma se suma a los convocados por Lionel #Scaloni para los próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas. pic.twitter.com/b0hP3jC0Hm
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 26, 2024
وهذه قائمة منتخب الأرجنتين:
- حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، خوان موسو (أتلانتا الإيطالي)، خيرونيمو رولي (مرسيليا الفرنسي)، والتر بينيتيز (أيندهوفن الهولندي)
- الدفاع: غونزالو مونتييل (إشبيلية الإسباني)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ليوناردو باليردي (مرسيليا الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، خيرمان بيتسيلا (ريفر بلايت)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، فالنتين باركو (إشبيلية الإسباني).
- الوسط: غيدو رودريغيس (وست هام يونايتد الإنجليزي)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إيزيكيل فرنانديز (القادسية السعودي)، إنسو فرنانديس (تشلسي الإنجليزي)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس غونزاليس (يوفنتوس الإيطالي).
- الهجوم: أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي)، فالنتين كاربوني (مونتسا الإيطالي)، خوليان ألفاريس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، فالنتين كاستيانوس (لاتسيو الإيطالي)، ماتياس سوليه وباولو ديبالا (روما الإيطالي).