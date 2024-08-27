"السيدة العجوز" تضرب بشبابها.. يوفنتوس يخطب ود الكالتشيو مجددا

أثمر رهان المدرب الجديد تياغو موتا على عنصر الشباب مجددا، إذ حقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا بنتيجة كبيرة وهذه المرة على مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى غرار المباراة الافتتاحية التي فاز بها على العائد كومو بالنتيجة نفسها، لعب خليفة المقال ماسيميليانو أليغري اللقاء بتشكيلة طغى عليها طابع الشباب.

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وبعدما بات فيديريكو كييزا خارج الفريق لأنه لا يدخل في حسابات موتا، خاض مدرب بولونيا السابق اللقاء بمشاركة لاعبين مثل الوافد الجديد الكولومبي خوان كابال (23 عاما)، والبلجيكي صامويل مبانغولا (20)، والتركي كينان يلديز (19)، وأندريا كامبياسو (24)، ونيكولا فاغولي (23)، ونيكولو سافونا (21) الذي كان على موعد مع الشباك.

لكن النجم الأبرز كان الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سجل ثنائية في مباراته الـ175 بالدوري الإيطالي رغم أنه لم يتجاوز بدوره الـ24 من عمره.

والآن، يختبر فريق "السيدة العجوز" جديته في المنافسة على اللقب الذي احتكره طيلة 9 مواسم بين 2012 و2020 قبل أن يكتفي في المواسم الأربعة الأخيرة بمشاهدة إنتر (مرتين) وميلان ونابولي تتوج اللقب، وذلك حين يستضيف روما الأحد المقبل في المرحلة الثالثة.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز الثالث لكن بفارق 23 نقطة عن إنتر المتوج باللقب و3 نقاط فقط عن بولونيا الذي قاده موتا إلى المركز الخامس وبالتالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1964.

وفي الدقائق الأخيرة، قدم موتا لاعبين شابين آخرين صاعدين من فريق الشاب وهما المدافع السويدي من أصل مغربي يوناس روحي (20 عاما) والمهاجم لورنتسو أنغيلي (19 عاما)، إضافة إلى الوافد الجديد من ميلان المدافع الفرنسي بيار كالولو.