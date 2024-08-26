15 مباراة مجنونة في تاريخ البريميرليغ

كان فوز تشلسي على وولفرهامبتون بالبريميرليغ، أمس الأحد، 6-2 جامحا وجنونيا بشكل لا يُصدق، حيث تخللت المباراة اشتباكات بين اللاعبين وأحداث وفوضى.

في الواقع، يحدث شيء ما في كل أسبوع تقريبا خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبين الحين والآخر تكون هناك مباراة مليئة بالدراما التي يتذكرها مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

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ففي 2019، شهدت مباراة ساوثهامبتون وليستر سيتي الكثير من الإثارة، حيث سجل ليستر رقما قياسيا بعد فوزه بتسعة أهداف نظيفة.

ومن الأمثلة الأخرى للمباريات الكلاسيكية، التعادل 4-4 بين ليفربول وأرسنال على ملعب أنفيلد عام 2009.

واختيرت هذه المباريات بناء على العوامل التالية:

عدد الأهداف.

أهمية المباراة.

البطاقات الحمراء والصفراء.

الأهداف المشكوك في صحتها.

وهذه أكثر مباريات الدوري الإنجليزي جنونا في التاريخ: