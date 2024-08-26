15 مباراة مجنونة في تاريخ البريميرليغ
26/8/2024
كان فوز تشلسي على وولفرهامبتون بالبريميرليغ، أمس الأحد، 6-2 جامحا وجنونيا بشكل لا يُصدق، حيث تخللت المباراة اشتباكات بين اللاعبين وأحداث وفوضى.
في الواقع، يحدث شيء ما في كل أسبوع تقريبا خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبين الحين والآخر تكون هناك مباراة مليئة بالدراما التي يتذكرها مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم.
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ففي 2019، شهدت مباراة ساوثهامبتون وليستر سيتي الكثير من الإثارة، حيث سجل ليستر رقما قياسيا بعد فوزه بتسعة أهداف نظيفة.
ومن الأمثلة الأخرى للمباريات الكلاسيكية، التعادل 4-4 بين ليفربول وأرسنال على ملعب أنفيلد عام 2009.
واختيرت هذه المباريات بناء على العوامل التالية:
- عدد الأهداف.
- أهمية المباراة.
- البطاقات الحمراء والصفراء.
- الأهداف المشكوك في صحتها.
وهذه أكثر مباريات الدوري الإنجليزي جنونا في التاريخ:
- ساوثهامبتون x ليستر سيتي (0-9): 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
- بورتسموث x ريدينغ (7-4): 29 سبتمبر/أيلول 2007.
- ولفرهامبتون x تشلسي (6-2): 25 أغسطس/آب 2024.
- تشلسي x مانشستر سيتي (4-4): 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
- توتنهام هوتسبير x تشلسي (1-4): 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
- توتنهام هوتسبير x مانشستر يونايتد (3-5): 29 سبتمبر/أيلول 2001.
- أرسنال x توتنهام هوتسبير (4-4): 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008.
- ليفربول x أرسنال (4-4): 21 أبريل/نيسان 2009.
- كريستال بالاس x ليفربول (3-3): 5 مايو/أيار 2014.
- مانشستر يونايتد x أرسنال (8-2): 28 أغسطس/آب 2011.
- تشلسي x توتنهام هوتسبير (2-2): 2 مايو/أيار 2016.
- مانشستر يونايتد x مانشستر سيتي (4-3): 20 سبتمبر/أيلول 2009.
- نيوكاسل x أرسنال (4-4): 5 فبراير/شباط 2011.
- ليفربول x نيوكاسل يونايتد (4-3): 3 أبريل/نيسان 1996.
- مانشستر سيتي x كوينز بارك رينجرز (3-2): 13 مايو/أيار 2012.
المصدر : الصحافة البريطانية