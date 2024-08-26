يوم رفض ميسي مليار يورو راتبا سنويا من الهلال

ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض عرضا مذهلا من نادي الهلال السعودي لكرة القدم قبل الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي فريقه الحالي.

وبحسب تقرير لشبكة فوكس سبورتس، كان من المقرر أن يحصل ميسي على راتب سنوي يتراوح بين 900 مليون يورو ومليار يورو، لكنه رفض العرض وانضم إلى الدوري الأميركي.

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واعترف ميسي، في حديث لمجلة تايم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه أتيحت له فرصة استئناف المنافسة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين حيث كان الأرجنتيني وعائلته يدرسون العرض لكنهم اختاروا عدم قبوله في الأخير.

وصرح ميسي "كنت أفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي، فأنا أعرف البلد جيدا ولديهم دوري قوي يمكن أن يصبح مهما في المستقبل القريب".

من جهته، أكد مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين لصحيفة الغارديان العام الماضي، أنه كان مستعدا دائما للترحيب بميسي في الدوري، وأضاف أنه لم يكن يعلم أسباب رفض الأرجنتيني لعرض الهلال.

وقال "لا أملك إجابة عن الأسباب التي جعلته (ميسي) ينتهي به المطاف في الدوري الأميركي لكرة القدم. إذا قرر في الموسم المقبل القدوم إلى هنا، فسنكون سعداء. إذا أراد البقاء في الدوري الأميركي، فسنكون سعداء للغاية من أجله".

وغادر ميسي باريس سان جيرمان صيف 2023 وانضم إلى إنتر ميامي، رغم أن برشلونة كان يرغب في عودته لكنه لم يتمكن من ترتيب وضعه المالي في الوقت المناسب.