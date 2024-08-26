موعد مباراة برشلونة ضد فايكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يسعى برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على رايكو فايكانو ضمن المرحلة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيكون النادي الكتالوني، وصيف الموسم الماضي خلف ريال مدريد البطل، مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث بالعلامة الكاملة، على الرغم من أنّ فوزيه الافتتاحيين جاءا بشق الأنفس على فالنسيا وأتلتيك بلباو 2-1.

وسيواجه فريق المدرب الألماني هانزي فليك امتحانا دقيقا أمام رايكو فايكانو الذي استهل الموسم بنتائج لافتة بعد فوزه على ريال سوسيداد افتتاحا 2-1 قبل أن يتعادل أمام خيتافي من دون أهداف الأسبوع الماضي.

كذلك، فإنّ فايكانو فاز في 3 من آخر 6 مباريات أمام البلوغرانا في الدوري، وتلقى خلال هذه السلسلة خسارة يتيمة (0-3) في مايو/أيار الماضي.

موعد مباراة برشلونة وفايكانو والقنوات الناقلة

تقام مباراة برشلونة ورايو فايكانو الثلاثاء الموافق 27 أغسطس/آب الجاري على ملعب تيريزا ريفيرو، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 22:30 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وستنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق على المواجهة حفيظ دراجي. ويدير اللقاء الحكم سيزار سوتو غرادو.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة

تير شتيغن؛ كوندي، كوبارسي، مارتينيز، بالدي؛ بيرنال، بيدري؛ يامال، لوبيز، رافينيا؛ ليفاندوفسكي.