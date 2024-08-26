موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل النصر ضيفا على الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أملا في تصحيح أوضاعه بعد التعثر في ملعبه خلال الجولة الأولى.

ويسعى رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حصد نقاط المباراة، من أجل تعويض السقوط المفاجئ في فخ التعادل أمام الرائد 1-1 على ملعب الأول بارك.

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ولا تزال جماهير النصر غاضبة على المدرب البرتغالي لويس كاسترو بعد الخسارة برباعية أمام الهلال في نهائي كأس السوبر ثم التعادل المخيب أمام الرائد.

من جانبه، خسر الفيحاء بطريقة درامية مباراته الأولى على يد التعاون 0-1 في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر والفيحاء الثلاثاء، الموافق 27 أغسطس/آب الجاري على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وينطلق اللقاء الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وينقل البث المباشر للمباراة على قنوات "إس إس سي" عبر قناة (SSC HD).

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الفيحاء