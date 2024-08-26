شاهد.. سعود عبد الحميد يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى روما

وصل اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، إيطاليا استعدادا للخضوع لفحوصات طبية قبل الانضمام الرسمي إلى فريق العاصمة روما.

وسينضم الظهير الأيمن للمنتخب السعودي إلى "الجيالوروسي" قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال دائمة بقيمة 2.5 مليون يورو، مع احتمال أن تصل الصفقة إلى 3 ملايين يور، وفقا لما ذكره الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

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وسيصبح عبد الحميد أول لاعب سعودي يلعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي، وسيتنافس اللاعب البالغ 25 عاما مع التركي زكي شيليك للحصول على مكان أساسي كظهير أيمن لروما هذا الموسم.

وخاض اللاعب 28 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما شارك في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ولعب سعود 90 دقيقة كاملة في مباراة الفوز التاريخي للسعودية 2-1 على الأرجنتين بطلة تلك النسخة.

ومنذ انضمامه إلى الهلال عام 2022 قادما من الاتحاد، لعب عبد الحميد 115 مباراة وسجل 5 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وفاز سعود مع "الزعيم" بالألقاب التالية: