رونالدو يكشف عن خطة اعتزاله اللعب الدولي

أدلى كريستيانو رونالدو بتصريحات جديدة حول مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد خيبة الأمل في بطولة أمم أوروبا 2024.

وأوضح رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي في حوار حصري مع قناة "Now canal" البرتغالية على منصة يوتيوب أنه لم يقرر بعد متى سيعتزل اللعب.

ويعترف النجم، الذي يلعب مع البرتغال منذ أكثر من 20 عاما "أنا فخور للغاية بتمثيل ألوان بلدي، إنه حلم. لهذا السبب، عندما أغادر المنتخب الوطني، لن أخبر أحدا مسبقا".

وأضاف اللاعب السابق لريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد "سيكون قرارا عفويا للغاية من جانبي، ولكن أيضا بعد الكثير من التفكير. الآن ما أريده هو أن أكون قادرا على المساعدة".

ويقول رونالدو البالغ من العمر 39 عاما، إنه يحب متابعة الدوري البرتغالي ولا يخفي فريقه المفضل: "سبورتينغ آمل في هذا الموسم الجديد أن يتمكنوا من الحصول على لقب الدوري. كما أن بورتو وبنفيكا المميزين سيجعلان البطولة أكثر تعقيدا".

وبعد خروج البرتغال من ربع نهائي يورو 2024 على يد فرنسا بركلات الترجيح (5-3)، توقع الجميع إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي لكن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات عاد إلى العمل الجاد وكأن شيئا لم يحدث.

O NOW esteve nos bastidores do canal de YouTube de Cristiano Ronaldo, onde entrevistou em exclusivo o melhor futebolista do mundo. Do Euro 2024 aos desafios ainda por cumprir na Arábia, todas as respostas para ver em exclusivo na segunda-feira. pic.twitter.com/WEBjfeKjRD — Now Canal (@Now_Canal_) August 24, 2024

حلم اللعب في مونديال 2026

في تصريحات سابقة، كشف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال أن رونالدو أبلغه بنيته المشاركة في مونديال 2026.

ووصل "الدون" إلى 200 مباراة دولية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد ليشتنشتاين.

وأصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم، مما جعله اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي، متغلبا على الرقم القياسي البالغ 196 الذي كان يحمله الكويتي بدر المطوع.

وخاض رونالدو 212 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 130 هدفا، وتُوج بلقبين هما يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

وسجل صاروخ ماديرا هدفه الأول هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، خلال تعادل فريقه مع الرائد 1-1في الجولة الأولى.