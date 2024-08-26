حذف علمي روسيا وبيلاروسيا في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس عن تصحيح خطأ أحد الموظفين بإدراج أعلام لاعبي روسيا وبيلاروسيا المشاركين في البطولة ضمن جدول النتائج.

ولا يسمح للاعبي التنس المحترفين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في البطولات الرسمية إلا بصفة محايدة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومع ذلك وقبل انطلاق البطولة الأميركية -في نيويورك اليوم الاثنين- أدرج لاعبو روسيا وبيلاروسيا مثل أرينا سابالينكا ودانييل ميدفيديف بأعلام بلادهم بالخطأ في جدول نتائج مباريات المسابقة.

وصحح منظمو البطولة الخطأ بعد إدراج 17 لاعبا من روسيا و3 من بيلاروسيا بعد التنبيه لهذا الخطأ.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأميركي للتنس إن ما حدث سببه قيام أحد الموظفين باختيار ملف خاطئ.

وأضاف أن الأعلام لم تكن ظاهرة على الموقع الإلكتروني للبطولة، حيث إن نظام النتائج يكون متاحا فقط لوسائل الإعلام والجهات الرسمية الاحترافية.