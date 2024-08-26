توقع موته قبل أشهر.. وفاة السويدي إريكسون بعد تحقيق حلمه بتدريب ليفربول

توفي المدرب السويدي سفين جوران إريكسون المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا -اليوم الاثنين- عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأصدرت أسرة المدرب السويدي بيانا صحفيا يقول "لقد توفي جوران إريكسون صباح اليوم في منزله، وهو محاط بأفراد أسرته".

وشددت الأسرة على ضرورة احترام رغبتهم في الحداد بخصوصية وعدم التواصل معهم، وأن تترك التعازي مع فتح بابها، وأن ترسل الرسائل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرب السويدي الراحل.

وكافح سفين جوران إريكسون طويلا مع سرطان البنكرياس، وحقّق حلمه بتدريب فريق ليفربول خلال مباراة خيرية أقيمت في مارس/آذار الماضي على ملعب أنفيلد.

وكان إريكسون كشف في يناير/كانون الثاني الماضي أنه قد يعيش "عاما واحدا على أبعد تقدير"؛ بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس. وتحدث حينئذ عن حبه الكبير لليفربول، معربا عن أسفه لعدم تدريبه خلال مسيرته.

وصنع المدرب السويدي الراحل شهرته خارج حدود بلاده حيث عمل مديرا فنيا في عدد من الأندية مثل بنفيكا البرتغالي، وروما ولاتسيو وفيورنتينا وسامبدوريا في إيطاليا، وليستر سيتي الإنجليزي، وتنقل أيضا بين منتخبي المكسيك وكوت ديفوار.

وتبقى التجربة الأبرز في مسيرة إريكسون عمله مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا بين عامي 2001 و2006، كما عمل مستشارا ومديرا رياضيا لعدد من الأندية والاتحادات.

وكانت آخر تجاربه التدريبية عندما عمل مديرا فنيا لمنتخب الفلبين لأشهر قليلة بين أواخر عام 2018 وأوائل 2019.