‏برشلونة ينجح في تسجيل أولمو رسميا

سيتمكن داني أولمو أخيرا من الظهور لأول مرة بقميص برشلونة -غدا الثلاثاء- في مباراة أمام رايو فايكانو في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية -اليوم الاثنين- أن اللاعب سيكون متاحا للمدرب هانزي فليك بعد أن تم تسجيله ظهر اليوم رسميا لدى رابطة الدوري الإسباني.

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استغرق تسجيل لاعب خط الوسط عدة أسابيع، واستغرق وقتا أطول من المخطط له، بسبب انتهاك النادي الكتالوني قواعد اللعب المالي النظيف.

وسمح رحيل إلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي وكليمان لينغليه إلى أتلتيكو مدريد وفيتور روكي إلى ريال بيتيس، وخسارة المدافع أندرياس كريستنسن لمدة شهرين بسبب الإصابة، بتسجيل أولمو الذي من المقرر أن يشارك في مواجهة برشلونة ضد رايو فايكانو.

وغاب لاعب وسط لايبزيغ الألماني سابقا عن مواجهتي فالنسيا في ميستايا وضد أتلتيك بلباو في مونتيجيك.

وانضم هداف منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024 لبرشلونة مقابل صفقة مقدرة بـ60 مليون يورو وبعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2030، مع إدراج شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

وكان أولومو (26 عاما) غادر البرسا قبل 10 سنوات وتحديدا عام 2014، وتوجه إلى دينامو زغرب الكرواتي.