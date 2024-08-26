برشلونة يتخلص من لاعبيه بين إعارة واستغناء مجاني

أعار نادي برشلونة الإسباني -اليوم الاثنين- مهاجمه الشاب البرازيلي فيتور روكي الذي لم يفرض نفسه بعد 6 أشهر له في كتالونيا، ومدافعه الفرنسي كليمان لنغليه إلى ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

وانضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي السابق إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني مقابل 33.5 مليون دولار بعدما وقّع النادي على الصفقة في يوليو/تموز 2023.

وسجل روكي (19 عاما) هدفين في 16 مباراة بقميص "بلاوغرانا" في الموسم المنصرم الذي فاز بلقبه غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأفاد برشلونة في بيان "بتوصل ناديي برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن إعارة فيتور روكي حتى 30 يونيو/حزيران 2025، مع خيار عام آخر". وأكد العملاق الكتالوني أن بيتيس لديه أيضا خيار شراء روكي.

📣 OFFICIAL | #RealBetis and @FCBarcelona agree on the loan of Vitor Roque ✍✅ ¡Welcome to the Villamarín! 🐯💚 ➡ https://t.co/MjPhvfnJro pic.twitter.com/Rvo98vvotw — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 26, 2024

كما أعار البرسا، لنغليه (29 عاما) إلى أتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي من دون خيار الشراء، بعدما سبق للفرنسي أن لعب في الموسمين الماضيين مع توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين على سبيل الإعارة أيضا.

وخاض المدافع الدولي السابق 160 مباراة مع برشلونة منذ وصوله إلى النادي عام 2018.

وفشل برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية والقواعد المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني في تسجيل لاعبه الجديد داني أولمو بطل أوروبا مع منتخب "لا روخا" القادم من لايبزيغ الألماني.

❝Estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo y de este club❞. — Clément Lenglet 🎙 pic.twitter.com/VVAw67q3pA — Atlético de Madrid (@Atleti) August 26, 2024

وسمح برشلونة للاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان بالعودة مجانا إلى ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبوع الماضي، في حين يأمل مدربه الجديد الألماني هانزي فليك في أن يمنح ذلك النادي مساحة كافية لتسجيل أولمو، لكن صانع الألعاب لم يكن متاحا في مباراتي الفريق الماضيتين بالليغا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري محققا العلامة الكاملة (6 نقاط) بفارق الأهداف عن سلتا فيغو المتصدر مع بداية الموسم الجديد.