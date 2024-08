برشلونة يتخلص من لاعبيه بين إعارة واستغناء مجاني

أعار نادي برشلونة الإسباني -اليوم الاثنين- مهاجمه الشاب البرازيلي فيتور روكي الذي لم يفرض نفسه بعد 6 أشهر له في كتالونيا، ومدافعه الفرنسي كليمان لنغليه إلى ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

وانضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي السابق إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني مقابل 33.5 مليون دولار بعدما وقّع النادي على الصفقة في يوليو/تموز 2023.

وسجل روكي (19 عاما) هدفين في 16 مباراة بقميص "بلاوغرانا" في الموسم المنصرم الذي فاز بلقبه غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأفاد برشلونة في بيان "بتوصل ناديي برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن إعارة فيتور روكي حتى 30 يونيو/حزيران 2025، مع خيار عام آخر". وأكد العملاق الكتالوني أن بيتيس لديه أيضا خيار شراء روكي.

📣 OFFICIAL | #RealBetis and @FCBarcelona agree on the loan of Vitor Roque ✍✅

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 26, 2024