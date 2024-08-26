الدوريات الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي

يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائمة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي الذي يغلق أبوابه يوم 31 أغسطس/آب الجاري.

وذكر موقع شبكة "بي بي سي" البريطاني -اليوم الاثنين- أنه رغم تراجع قيمة الإنفاق مقارنة بالموسم الماضي، فإن البريميرليغ حافظ على المركز الأول بين الدوريات الأربعة المتبقية وهي الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 15 مباراة مجنونة في تاريخ البريميرليغ list 2 of 2 شاهد.. تشلسي يدك قلاع ولفرهامبتون بسداسية وفوز مريح لليفربول end of list

وبلغت قيمة إنفاق الأندية الإنجليزية في الميركاتو الصيفي 1.88 مليار يورو، بتراجع بلغ 14% عن إنفاق الصيف ماضي.

وذكر التقرير البريطاني أنه في نفس هذه المرحلة من فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي، أنفقت الأندية الـ20 بالدوري الممتاز 2.16 مليار يورو للتعاقد مع لاعبين جدد.

وسيتعين على الأندية الإنجليزية إنفاق 111 مليون يورو يوميا من الآن وحتى نهاية النافذة الحالية فقط لمطابقة إنفاق الصيف الماضي.

أكملت الأندية الإنجليزية العدد نفسه من الصفقات التي عقدها الدوري الإسباني (كلاهما 105 صفقات) خلال نافذة الصيف، أقل من نظرائهم في الدوري الإيطالي (115) والدوري الألماني (135)، وأكثر من الأندية الفرنسية (78).

ويحتفظ دومينيك سولانكي المنتقل من بورنموث إلى توتنهام بلقب أغلى لاعب في البريميرليغ هذا الصيف، إذ بلغت قيمة انتقاله 76.8 مليون يورو.

فارق هائل عن بقية الدوريات

ورغم تراجع الإنفاق في البريميرليغ، فإن الفارق بقي هائلا عن بقية الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ بلغ حجم الإنفاق فيها كما يلي:

الدوري الإيطالي: 729 مليون يورو

729 مليون يورو الدوري الفرنسي: 625 مليون يورو

625 مليون يورو الدوري الألماني: 545.9 مليون يورو

545.9 مليون يورو الدوري الإسباني: 513 مليون يورو

تشلسي الأكثر إنفاقا

بعدما أنفق تشلسي 293 مليون يورو و464.4 مليون يورو في صيفي 2022 و2023 على التوالي، استمر "البلوز" في ضخ الأموال عام 2024 بإنفاق 241 مليون يورو حتى الآن.

ويعد بيدرو نيتو (63.8 مليون يورو) وجواو فيليكس (53.1 مليون يورو) وكيرنان ديوسبري هول (35.4 مليون يورو) أغلى 3 تعاقدات للنادي اللندني هذا الصيف.

يعتبر أتلتيكو مدريد الإسباني ثاني أكبر فريق ينفق في أوروبا بعد تشلسي، إذ دفع 184.3 مليون يورو مقابل التعاقد مع اللاعبين الجدد.

ويشمل هذا المبلغ توقيع الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي بقيمة 95 مليون يورو، وهي أكبر صفقة انتقال حتى الآن، بالإضافة إلى دفع نحو 40 مليون يورو مقابل التعاقد مع كونور غالاغر من تشلسي.

ويشكل أتلتيكو 35% من إجمالي إنفاق الدوري الإسباني البالغ 513 مليون يورو هذا الصيف.

في ألمانيا، سيطر بايرن ميونخ على سوق الانتقالات، إذ أنفق 133 مليون يورو على التعاقد مع مايكل أوليز وجواو بالينها وهيروكي إيتو.

وأنفق باير ليفركوزن (بطل الدوري الألماني) ما يناهز 52 مليون يورو على مارتن تيرير وجانويل بيلوسيان وأليكس غارسيا.

أما في إيطاليا، دفع إنتر ميلان حامل لقب الدوري 64 مليون يورو لاستكمال انتقالين مجانيين وهما مهدي تاريمي وبيوتر زيلينسكي.

وسجلت أكبر صفقة في الكالتشيو في يوفنتوس الذي تعاقده مع دوغلاس لويز لاعب أستون فيلا الإنجليزي مقابل 51.4 مليون يورو، في حين قام كومو الوافد الجديد بـ12 صفقة، كلفته 39.5 مليون يورو.

في فرنسا، دفع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري 177.2 مليون يورو لضم لاعبين جدد، بينما أنفق ليون الطموح 135.8 مليون يورو لجلب 9 لاعبين وهو أكبر إنفاق له في النوافذ الصيفية الثلاث الماضية.