أشهر اللاعبين والمدربين المستفزين والمتنمرين

عدد لا بأس به من اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، الذين دفعوا الحكام والخصوم إلى أقصى حدودهم، أو تغلبوا على الجماهير الحاضرة، بتصرفاتهم المستفزة وتنمرهم.

فمن تصرفات جيمي فاردي الغريبة كل أسبوع، وليس انتهاء بسيرجيو راموس وبيبي، شهدت الجماهير الكروية في جميع أنحاء العالم عددا كبيرا من اللاعبين المحرضين والمتذمرين والمستفزين والمتنمرين.

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ويعد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا الإنجليزي حاليا، أكثر اللاعبين استفزازا لخصومه وجماهير الفريق المنافس، حيث يتصرف بغرابة واستفزاز في المباراة، خاصة خلال تنفيذ ركلات الترجيح.

وهناك أيضا عدد من لاعبي كرة القدم والمدربين الذين تهكموا على اللاعبين والمدربين المنافسين، أبرزهم دييغو سيميوني وجوزيه مورينيو.

وهذه قائمة تضم أبرز اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمتهم كمستفزين ومتنمرين في الملاعب:

الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز: من 2012 إلى الوقت الحاضر.

الإسباني دييغو كوستا: 2006 إلى الوقت الحاضر.

الإيطالي ماركو ماتيراتزي: 1990-2014.

الإنجليزي جيمي فاردي: من 2006 إلى الوقت الحاضر.

الأسكتلندي سكوت براون: 2002-2022.

البرتغالي بيبي: 2001-2024.

الإسباني سيرجيو راموس: من 2003 إلى الوقت الحاضر.

الويلزي روبي سافاج: 1993-2008.

المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني: من 1987 إلى الوقت الحاضر.

الإنجليزي دينيس وايز: 1985-2006.

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو: من 1980 إلى الوقت الحاضر.